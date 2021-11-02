На остановке в Праге машина сбила пешехода. Молодой человек погиб.

Авария произошла около шести часов вечера на остановке Štěpánská. Эта трамвайная остановка находится прямо у оживленной дороги.
Спасатели заявили, что сначала по телефону помогали свидетелям оказывать медицинскую помощь пострадавшему, а затем прибыли на место происшествия. Спасти пешехода не удалось.
«Мы боролись за жизнь 22-летнего молодого человека более 30 минут. К сожалению, его травмы были настолько серьезными, что, несмотря на все усилия спасателей, он скончался от полученных ранений», — написали спасатели в Twitter.
В полиции сообщили, что водитель автомобиля уехал с места происшествия. «Сейчас мы его ищем», — сообщила полиция в Twitter около семи часов вечера.
Движение трамваев в направлении площади И. П. Павлова было остановлено.
Источник: novinky.cz
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