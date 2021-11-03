Водитель, сбивший в Праге пешехода, сам пришел в полицию

«20-летний мужчина пришел в полицию и признался, что в момент аварии он был за рулем автомобиля. Дело рассматривается следователями по уголовным делам по подозрению в совершении преступления по неосторожности и непредоставления помощи», — сообщили в полиции утром 3 ноября.
Авария произошла около шести часов вечера на остановке Štěpánská. Эта трамвайная остановка находится прямо у оживленной дороги.
Спасатели заявили, что сначала по телефону помогали свидетелям оказывать медицинскую помощь пострадавшему, а затем прибыли на место происшествия. Спасти пешехода не удалось.
Источник: novinky.cz
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