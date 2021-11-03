Водитель, сбивший в Праге пешехода, сам пришел в полицию

​20-летний водитель пришел в полицию и признался, что во вторник вечером сбил пешехода в центре Праги и уехал с места ДТП. Его машину ночью нашли полицейские. Спасатели в течение 30 минут пытались спасти 22-летнего мужчину, однако он скончался от серьезных травм.

«20-летний мужчина пришел в полицию и признался, что в момент аварии он был за рулем автомобиля. Дело рассматривается следователями по уголовным делам по подозрению в совершении преступления по неосторожности и непредоставления помощи», — сообщили в полиции утром 3 ноября.

Авария произошла около шести часов вечера на остановке Štěpánská. Эта трамвайная остановка находится прямо у оживленной дороги.

Спасатели заявили, что сначала по телефону помогали свидетелям оказывать медицинскую помощь пострадавшему, а затем прибыли на место происшествия. Спасти пешехода не удалось.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: