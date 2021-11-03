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В Чехии женщина при задержании покусала полицейских

В Чехии женщина при задержании покусала полицейских

420on.cz 501
На прошлой неделе охранники задержали группу из четырех человек в магазине города Градец-Кралове по подозрению в краже куртки. После прибытия полицейского патруля двое мужчин стали убегать, полицейские их догнали и задержали. Во время задержания девушка одного из подозреваемых внезапно набросилась на полицейских.
В Чехии женщина при задержании покусала полицейских

«Прежде чем полицейским удалось надеть на нее наручники, она вульгарно их оскорбляла, укусив одного из стражей правопорядка в предплечье, другому — руку, а третьему чуть не откусила мизинец. Им пришлось обратиться за медицинской помощью», — заявила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

Выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, тест показал 1,5 промилле. Поскольку задержанные мужчины также находились в состоянии алкогольного опьянения, все трое были доставлены в изолятор.

Дело мужчины, подозреваемого в краже куртки, будет рассматривать административный орган.

«20-летней женщине предъявлено обвинение в насилии над должностным лицом, за эти действия ей грозит от 6 месяцев до 6 лет лишения свободы», — добавила Кормошова.

Источник: novinky.cz

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полиция Чехия
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