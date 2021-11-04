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В Праге пройдет международная ярмарка конопли Cannafest

В Праге пройдет международная ярмарка конопли Cannafest

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Международная ярмарка конопли и лекарственных трав Cannafest — крупнейшая выставка такого рода в мире. Выставка в 11-й раз будет проходить с 5 по 7 ноября в PVA Expo Praha Letňany.
В Праге пройдет международная ярмарка конопли Cannafest

Как и в прошлом году, на ярмарке будет представлен широкий спектр оборудования для домашнего выращивания конопли, удобрения и семена, приспособления для курения. Здесь же можно будет приобрести косметику и продукты, в состав которых входит это растение, а также одежду из конопли.

В мероприятии примут участие чешские и иностранные СМИ, а также компании и ассоциации, использующие каннабис в качестве природного ресурса и борющиеся за легализацию использования ее в медицине. В рамках ярмарки пройдет трехдневная конференция, посвященная теме конопли и получаемых из нее психоактивных веществ.

В прошлом году в выставке участвовали 294 экспонента из 27 стран мира. Общая площадь выставки превысила 20,8 тысяч квадратных метров. Мероприятие посетили свыше 31 тысячи человек.

Источник: cannafest

 
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