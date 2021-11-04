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На конкурс нового дизайна канатной дороги на Першин поступило 26 заявок

На конкурс нового дизайна канатной дороги на Першин поступило 26 заявок

420on.cz 232
​Дизайнеры из разных стран мира проявили большой интерес к участию в конкурсе по разработке нового дизайна вагонов канатной дороги, ведущей на пражский холм Петршин.
На конкурс нового дизайна канатной дороги на Першин поступило 26 заявок

Понедельник, 1 ноября, был последним днем, когда все желающие могли принять участие в международном конкурсе проектов. Всего Транспортное предприятие Праги (DPP) приняло 26 заявок, 10 из которых поступили от проектных групп из-за рубежа. Помимо 16 чешских команд в конкурсе приняли участие дизайнеры из Италии, Германии, Польши, Австрии, Словакии, а также из США и Великобритании.

В течение ноября экспертное жюри выберет 5 команд на основе представленного портфолио работ, задачей которых будет проектирование новых вагонов для канатной дороги на Петршин.

Победитель международного конкурса станет известен в феврале 2022 года.

В ближайшие пять лет планируется серьезная модернизация всей трассы канатной дороги, в том числе приобретение новых вагонов. Последний капитальный ремонт проводился в 1985 году. Реконструкция, вероятно, займет около полгода.

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Темы
Прага транспорт дизайн Транспортное предприятие Праги достопримечательности Чехия
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