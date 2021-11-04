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Полиция в Чехии задержала 6 иностранцев, подозреваемых в кражах в кемпингах

Полиция в Чехии задержала 6 иностранцев, подозреваемых в кражах в кемпингах

420on.cz 312
​Полиция нашла трех иностранцев, которые вместе с тремя ранее задержанными подозреваемыми совершали кражи из палаток, автомобилей или дачных домиков в кемпингах и на фестивалях по всей Чешской Республике.
Полиция в Чехии задержала 6 иностранцев, подозреваемых в кражах в кемпингах

По данным полиции, шесть мужчин в возрасте от 34 до 44 лет совершили 104 кражи за последние два летних сезона, причинив ущерб почти 130 жертвам на общую сумму 1,5 миллиона крон. Они воровали в основном деньги, электронику и драгоценности, сообщила сегодня пресс-секретарь полиции Градец-Кралове Ива Кормошова.

Первые трое подозреваемых в полиции были задержаны в августе этого года. Первоначально полиция обвинила их в 25 преступлениях с ущербом в 600 000 крон. Уже летом полиция заявила, что, вероятно, к кражам причастно больше людей и что количество правонарушений будет значительно выше. Мужчинам грозит до восьми лет тюремного заключения. Трое подозреваемых находятся под уголовным преследованием.

Мужчины не совершали насильственных действия, они залезали в палатки, коттеджи, машины и забирали ценности, а также грабили спящих. Например, они забирали кошельки или мобильные телефоны прямо из карманов спящих людей.

Самый большой ущерб — почти 150 000 крон — нанес мужчина, укравший фотоаппаратуру и деньги из незапертого автодома.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция кражи Чехия Автомобили преступность иностранцы
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