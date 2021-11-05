В Праге пройдет фестиваль виски и бурбона Whisky life!

​Фестиваль виски и бурбона Whisky life! Prague 2021 пройдет на территории Новоместской ратуши в Праге 13 ноября.

На фестивале можно будет попробовать более чем 150 различных сортов виски, в том числе раритетных и тех, которых еще нет в Чехии. На мастер-классах в сопровождении гида можно будет продегустировать выбранные сорта виски или бурбона. Посетители узнают об истории бренда, о том, как он создается, что делает его уникальным, вы научитесь распознавать мельчайшие нюансы во вкусе и аромате.

Живая музыка, шотландские волынки, килты, сигары, деликатесы — все это ждет гостей фестиваля Whisky life! Prague 2021. Тем, кто придет в шотландском килте, получит бесплатную порцию виски.

Источник: whiskylifeprague.cz

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