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Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
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Ущерб на сумму более 260 000 крон причинила женщина, которая в четверг днем въехала на автомобиле в витрину магазина Jysk в Ческе-Будеевице. Скорее всего, она перепутала передачи и вместо заднего хода включила скорость.
«Полиция провела тест на наличие алкоголя в крови, который дал отрицательный результат. Водитель и другие люди не пострадали», — сказал Милан Байцура, пресс-секретарь полиции Южной Чехии.
Полиция расследует аварию как проступок. Водитель скорее всего будет оштрафована за невнимательность, поскольку ущерб превысил 260 тысяч крон.
Ранее мы сообщали о том, что автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге.
Источник: novinky.cz
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