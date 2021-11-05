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Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина

Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина

420on.cz 176
​Ущерб на сумму более 260 000 крон причинила женщина, которая в четверг днем въехала на автомобиле в витрину магазина Jysk в Ческе-Будеевице. Скорее всего, она перепутала передачи и вместо заднего хода включила скорость.
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина

«Полиция провела тест на наличие алкоголя в крови, который дал отрицательный результат. Водитель и другие люди не пострадали», — сказал Милан Байцура, пресс-секретарь полиции Южной Чехии.

Полиция расследует аварию как проступок. Водитель скорее всего будет оштрафована за невнимательность, поскольку ущерб превысил 260 тысяч крон.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия авария дтп полиция Ческе Будеёвице
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