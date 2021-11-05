Правительство изменило правила проведения массовых акций и условия посещения горнолыжных курортов

Эту меру правительство Чехии утвердило на заседании 5 ноября. С 22 ноября количество участников мероприятий под открытом небом будет ограничено до 1000 человек.
Сертификат о вакцинации, справку о том, что человек переболел коронавирусом, или отрицательных тест ПЦР нужно будет предъявлять и при посещении горнолыжных курортов (в электронном виде через приложение Tečka или распечатанном виде), например, при покупке ски-пасса или при входе на канатную дорогу и подъемники. Посетители горнолыжных курортов также должны будут соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Министр здравоохранения Адам Войтех предполагает, что принятые меры не должны измениться в течение двух-трех недель. По его словам, если ситуация ухудшится, можно будет рассмотреть возможность дальнейшего ужесточения карантинных мер.
Работа горнолыжных курортов в последний зимний сезон была отмечена ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Из-за мер правительства горнолыжные курорты оставались закрытыми большую часть сезона.
Правительство также поддержало продолжение кампании по вакцинации населения. Минздрав хочет запустить часть кампании на следующей неделе в Интернете и в печатных СМИ. В настоящее время в стране вакцинированы 6,1 миллиона чехов.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz