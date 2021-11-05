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Правительство изменило правила проведения массовых акций и условия посещения горнолыжных курортов

Правительство изменило правила проведения массовых акций и условия посещения горнолыжных курортов

420on.cz 85
С 22 ноября для мероприятий с численностью участников свыше 1000 человек для непривитых обязательны будут тесты ПЦР. Результаты антигенных тестов приниматься не будут.
Правительство изменило правила проведения массовых акций и условия посещения горнолыжных курортов

Эту меру правительство Чехии утвердило на заседании 5 ноября. С 22 ноября количество участников мероприятий под открытом небом будет ограничено до 1000 человек. 

Сертификат о вакцинации, справку о том, что человек переболел коронавирусом, или отрицательных тест ПЦР нужно будет предъявлять и при посещении горнолыжных курортов (в электронном виде через приложение Tečka или распечатанном виде), например, при покупке ски-пасса или при входе на канатную дорогу и подъемники. Посетители горнолыжных курортов также должны будут соблюдать дистанцию ​​1,5 метра.

Министр здравоохранения Адам Войтех предполагает, что принятые меры не должны измениться в течение двух-трех недель. По его словам, если ситуация ухудшится, можно будет рассмотреть возможность дальнейшего ужесточения карантинных мер.

Работа горнолыжных курортов в последний зимний сезон была отмечена ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Из-за мер правительства горнолыжные курорты оставались закрытыми большую часть сезона.

Правительство также поддержало продолжение кампании по вакцинации населения. Минздрав хочет запустить часть кампании на следующей неделе в Интернете и в печатных СМИ. В настоящее время в стране вакцинированы 6,1 миллиона чехов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Горнолыжные курорты Чехия коронавирус Министерство здравоохранения вакцинация прививки
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