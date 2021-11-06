Половина чехов в период эпидемии выступает за home office

Министр здравоохранения Адам Войтех в связи с ухудшением эпидемической ситуации попросил работодателей разрешить своим сотрудникам работать из дома, так как это сократит контакты между людьми. Согласно опросу, проведенному агентством STEM/MARK, менее 50% сотрудников согласны работать из дома.

«Я прошу всех работодателей, если это возможно, разрешить людям работать из дома. Home office оказался действенной мерой. Учитывая количество новых случаев заболевания и сколько людей находятся в больницах, ситуация серьезная», — сказал Войтех.

Однако только 49% чехов согласны с тем, чтобы сотрудники перешли на режим home office. Полностью согласны только 13% людей, отчасти — еще 36%. Не совсем поддерживают переход на home office около 18% респондентов, примерно столько же категорически отказались бы от такого варианта работы. 16% людей не смогли ответить на этот вопрос.

«Несмотря на все преимущества работы на дому, которые подтвердили последние два года карантина, сотрудники все больше осознают, что контакты с коллегами являются важной частью трудовой жизни. И видеоконференции не могут их заменить в долгосрочной перспективе», — сказал Франтишек Будни, директор Předvýběr.cz. «Отсутствие взаимных контактов подрывает мотивацию к работе. В конце концов, несмотря на первоначальный энтузиазм по поводу эффективности работы на дому, работодатели призывают свои команды вернуться в свои офисы», — добавил он.

В опросе приняли участие 510 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет.

Источник: echo24.cz

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