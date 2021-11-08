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Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1

Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1

420on.cz 1076
Полиция призвала действующего премьер-министра Андрея Бабиша дать объяснения в связи с видеозаписью, на которой он за рулем во время движения по недавно отремонтированной автомагистрали D1 описывает процесс реконструкции автодороги. Это видео премьер разместил в социальных сетях.
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1

В воскресенье вечером Бабиш, выступая на чешском телевидении, сообщил, что по данным полиции он не полностью уделял внимание управлению автомобилем, поскольку во время видеозаписи неоднократно просматривал документы.

Бабиш сказал, что ехал медленно и смотрел вперед во время движения, но признал, что «смотрел на документы две или три миллисекунды», добавив, что на него снова «кто-то пожаловался».

Решение о реконструкции старейшей чешской автомагистрали было принято десять лет назад. Работы начались в 2013 году, их завершение откладывалось на три года, а срок сдачи переносился дважды.

Дорожники отремонтировали 160 километров шоссе между Прагой и Брно в обоих направлениях, в том числе 95 мостов. Шоссе расширили на 0,75 метра с каждой стороны. Большая часть работ была проведена во время эксплуатации шоссе.

Источник: novinky.cz

 

 

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видео полиция Автомобили дороги Чехия социальные сети
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