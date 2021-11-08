Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.25
USD
21.81
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04n 8 °C
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой

Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой

420on.cz 552
​Полицейские Праги ищут мужчину, который в конце августа украл собаку у пассажира, уснувшего в вагоне метрополитена. Через четыре дня раненое животное было найдено в Риегровых садах. Полиция просит общественность помочь в поиске подозреваемых.
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой

Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржишёва. Полиция также опубликовала видеозапись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина и два его сообщника уводят собаку.

Пассажир уснул в поезде метро на участке между станциями метро Ходов и Музеум. Подозреваемые обрезали поводок и украли собаку, это была помесь пражского крысарика с немецким пинчером. Они вышли с животным на станции Muzeum. Через четыре дня пес был найден раненым, он не мог наступить на задние лапы. «Если вы узнаете подозреваемых на видеозаписи или знаете, где они могут находиться, позвоните по номеру 158», — сказала пресс-секретарь.

Полиция расследует дело по подозрению в краже. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
животные кражи Чехия Прага
Читайте
по теме 
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
02.11.2021 08:53 Общество
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
1818
Животные в Пражском зоопарке отметили Halloween
30.10.2021 18:08 Общество
Животные в Пражском зоопарке отметили Halloween
1618
В Чехии собака покусала мужчину и 11-летнего мальчика
27.10.2021 18:44 Общество
В Чехии собака покусала мужчину и 11-летнего мальчика
2696
В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту
17.10.2021 20:06 Общество
В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту
891
Последние новости:
08
ноября
В Чехии появятся два новых национальных парка
08.11.2021 16:07 Общество
В Чехии появятся два новых национальных парка
209
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
08.11.2021 11:04 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
238
В Праге пройдет Неделя украинского кино
08.11.2021 09:50 Культура
В Праге пройдет Неделя украинского кино
501
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
08.11.2021 08:41 Общество
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
2342
07
ноября
Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко
07.11.2021 21:22 Культура
Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко
551
8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус
07.11.2021 19:25 Коронавирус
8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус
661
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
07.11.2021 11:32 Экономика
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
1321
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
07.11.2021 10:34 Политика
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
1441
Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%
07.11.2021 09:32 Экономика
Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%
2385
06
ноября
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
06.11.2021 20:59 Общество
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
1214


Мобильная версия