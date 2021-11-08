Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой

​Полицейские Праги ищут мужчину, который в конце августа украл собаку у пассажира, уснувшего в вагоне метрополитена. Через четыре дня раненое животное было найдено в Риегровых садах. Полиция просит общественность помочь в поиске подозреваемых.

Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржишёва. Полиция также опубликовала видеозапись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина и два его сообщника уводят собаку.

Пассажир уснул в поезде метро на участке между станциями метро Ходов и Музеум. Подозреваемые обрезали поводок и украли собаку, это была помесь пражского крысарика с немецким пинчером. Они вышли с животным на станции Muzeum. Через четыре дня пес был найден раненым, он не мог наступить на задние лапы. «Если вы узнаете подозреваемых на видеозаписи или знаете, где они могут находиться, позвоните по номеру 158», — сказала пресс-секретарь.

Полиция расследует дело по подозрению в краже. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: ceskenoviny.cz

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