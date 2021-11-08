Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.25
USD
21.81
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04n 8 °C
В Чехии появятся два новых национальных парка

В Чехии появятся два новых национальных парка

420on.cz 209
Количество национальных парков в Чехии может увеличиться до 2025 года. К уже существующим четырем должны быть добавлены Национальный парк Křivoklátsko и Национальный парк Soutok, который иногда называют Моравской Амазонкой.
В Чехии появятся два новых национальных парка

В коалиционном соглашении партии будущей правящей коалиции берут на себя это обязательство.

Сейчас в Чехии четыре национальных парка: Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí и Národní park Šumava. Коалиция также намерена удвоить площадь строго охраняемой территории.

Национальный парк  Soutok будет охватывать территорию долины реки Дие у деревни Новые Млыны и окрестности Моравии примерно от Годонина. Это наиболее хорошо сохранившийся комплекс лесов, произрастающих во временно затопляемых, речных долинах.

Ранее региону Křivoklátsko планировалось присвоить статус национального парка. Вероятно, это будет часть существующей охраняемой территории с таким же названием.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
парки Чехия
Читайте
по теме 
Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира
09.09.2021 10:18 Общество
Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира
5348
Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире
07.09.2021 10:13 Общество
Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире
3421
В Праге могут запретить выгуливать собак без поводка
01.09.2021 10:37 Общество
В Праге могут запретить выгуливать собак без поводка
1871
Чешские заповедники призывают людей не оставлять мусор в природе
24.08.2021 11:55 Общество
Чешские заповедники призывают людей не оставлять мусор в природе
1378
Последние новости:
08
ноября
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой
08.11.2021 12:16 Общество
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой
552
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
08.11.2021 11:04 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
238
В Праге пройдет Неделя украинского кино
08.11.2021 09:50 Культура
В Праге пройдет Неделя украинского кино
501
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
08.11.2021 08:41 Общество
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
2342
07
ноября
Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко
07.11.2021 21:22 Культура
Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко
551
8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус
07.11.2021 19:25 Коронавирус
8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус
661
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
07.11.2021 11:32 Экономика
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
1321
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
07.11.2021 10:34 Политика
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
1441
Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%
07.11.2021 09:32 Экономика
Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%
2385
06
ноября
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
06.11.2021 20:59 Общество
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
1214


Мобильная версия