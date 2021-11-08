В Чехии появятся два новых национальных парка

Количество национальных парков в Чехии может увеличиться до 2025 года. К уже существующим четырем должны быть добавлены Национальный парк Křivoklátsko и Национальный парк Soutok, который иногда называют Моравской Амазонкой.

В коалиционном соглашении партии будущей правящей коалиции берут на себя это обязательство.

Сейчас в Чехии четыре национальных парка: Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí и Národní park Šumava. Коалиция также намерена удвоить площадь строго охраняемой территории.

Национальный парк Soutok будет охватывать территорию долины реки Дие у деревни Новые Млыны и окрестности Моравии примерно от Годонина. Это наиболее хорошо сохранившийся комплекс лесов, произрастающих во временно затопляемых, речных долинах.

Ранее региону Křivoklátsko планировалось присвоить статус национального парка. Вероятно, это будет часть существующей охраняемой территории с таким же названием.

Источник: novinky.cz

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