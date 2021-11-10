Полиция в Праге разыскивает двух украинцев за покушение на убийство

В ходе расследования дела детективы выяснили, что мужчины за несколько дней до покушения на убийство находились на улице Почерницка. У полиции есть видеозапись нападения, сделанная камерами видеонаблюдения.
«И в этом случае еще один мужчина подвергся физическому нападению на улице, но, к счастью, интенсивность действий преступников была не такой серьезной. В настоящее время следователи по уголовным делам расследуют обстоятельства нападения», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишёва.
Полиция сообщила о покушении на убийство неделю назад. Двое граждан Украины подозреваются в нападении на 25-летнего мужчину в Долни Почернице. Мужчины сначала поссорились, а потом пострадавшему были нанесены серьезные травмы, опасные для жизни.
По словам Сиржишнёвой, полиция получила много информации о подозреваемых, но ни одна из них не привела к задержанию мужчин. На этот раз следователи обращаются к администраторам и владельцам гостиниц и других объектов размещения, где могли спрятаться злоумышленники.
По данным полиции, в нападении подозреваются 23-летний Ярослав Копчук и 29-летний Микола Прин. Информацию об их местонахождении можно сообщить по телефону 158. Полиция предупреждает, чтобы люди не пытались задержать их самостоятельно, подозреваемые могут быть вооружены и опасны.
Источник: novinky.cz
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