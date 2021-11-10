Полиция в Праге разыскивает двух украинцев за покушение на убийство

Два украинца, которые, по данным полиции, причастны к покушению на убийство, совершили очередной насильственный акт. По версии следователей, один из подозреваемых напал на мужчину в Праге 10. Полиция снова обратилась за помощью к общественности.

В ходе расследования дела детективы выяснили, что мужчины за несколько дней до покушения на убийство находились на улице Почерницка. У полиции есть видеозапись нападения, сделанная камерами видеонаблюдения.

«И в этом случае еще один мужчина подвергся физическому нападению на улице, но, к счастью, интенсивность действий преступников была не такой серьезной. В настоящее время следователи по уголовным делам расследуют обстоятельства нападения», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишёва.

Полиция сообщила о покушении на убийство неделю назад. Двое граждан Украины подозреваются в нападении на 25-летнего мужчину в Долни Почернице. Мужчины сначала поссорились, а потом пострадавшему были нанесены серьезные травмы, опасные для жизни.

По словам Сиржишнёвой, полиция получила много информации о подозреваемых, но ни одна из них не привела к задержанию мужчин. На этот раз следователи обращаются к администраторам и владельцам гостиниц и других объектов размещения, где могли спрятаться злоумышленники.

По данным полиции, в нападении подозреваются 23-летний Ярослав Копчук и 29-летний Микола Прин. Информацию об их местонахождении можно сообщить по телефону 158. Полиция предупреждает, чтобы люди не пытались задержать их самостоятельно, подозреваемые могут быть вооружены и опасны.

Источник: novinky.cz

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