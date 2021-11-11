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Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились

Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились

420on.cz 820
По данным таможенных проверок, количество нелегальных рабочих из-за границы растет. Только на западе Чехии проверки в компаниях проводятся еженедельно. Некоторые люди неоднократно нарушают закон, в основном, в Пльзене. Заводы часто зависят от иностранных рабочих, поскольку интерес чехов к работе на сборочных предприятиях неуклонно снижается.
Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились

Таможенники в одной из компаний у Непомуку проверяли все помещения — мастерские, общежития, офисы и даже склады с материалом.  По их словам, именно в таких местах часто прячутся нелегальные работники, зачастую они пытаются сбежать. Сотрудники таможни прошли через территорию компании за считанные минуты. Во дворе собралось более двадцати иностранцев. У одних есть паспорта, у других документы остались в общежитии. Они должны приехать за ними в сопровождении таможенников, сами они не имеют права покидать помещение. «У меня здесь молодые люди 20-25 лет, я оформляю для них документы», — говорит владелица компании Симона Героутова.

Но проверка показала, что у двух иностранных рабочих не было действующего разрешения на работу. Еще о семи работниках из стран ЕС компания не сообщила в бюро по трудоустройству.

В Чехии становится все больше и больше иностранных рабочих. Их доля выросла втрое за последние 10 лет. Многие фабрики не могут обойтись без них. Например, в компании Grammer (Тахов) работает около 500 сотрудников, более 20% из них — иностранцы. Интерес чехов к ручному труду снижается, поэтому компания зависит от рабочих из-за границы, в настоящее время ей нужно еще 60 рабочих. Их ждут в среднем полгода.

«Люди из Монголии и Вьетнама уже говорят по-чешски, поэтому мы обращаемся к ним и помогаем нам привезти сюда членов семьи и, таким образом, остаться здесь на более длительный период», — объясняет сотрудник отдела кадров Grammer Мартин Куржея.

В Пльзенском крае работает около 65 000 человек из-за рубежа. Таможня проверила в этом году около 500 из них, каждый седьмой не имел разрешения на работу. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия иностранцы работа таможня Пльзень документы
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