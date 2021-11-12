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В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов

В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов

420on.cz 197
​В прошлом году в Чехии недалеко от Раковника был обнаружен уникальный клад — золотые украшения с драгоценными камнями. На основе сравнения и серии экспертных анализов, выполненных международной группой ученых, было установлено, что предметы датируются второй половиной V века, то есть периодом Великого переселения народов. Пока сокровище недоступно для общественности.
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов

Найденные предметы — это пряжка и кольцо, которые, скорее всего, были украдены из могилы богатого аристократа. Пряжка сохранилась лишь частично, кольцо сохранилось целиком.

Эти предметы материальной культуры высшей аристократии того времени являются совершенно уникальными не только для Центральной Чехии, но и для всей Европы в целом. Старейшее использование чешского граната в истории ювелирных украшений делает эту находку уникальной культурной и исторической ценностью.

«Украшения содержат более 150 граммов чистого золота, они дополнены несколькими ограненными чешскими гранатами и альмандинами, а также тремя кусочками зеленого стекла», — рассказали ученые.

Найденные украшения, скорее всего, будут представлены публике следующим летом в Раковницком музее.

В настоящее время изделиях проводятся исследования найденного клада экспертами не только из Чешской Республики, но также из Германии, Франции и Австрии.

По словам регионального советника по культуре Вацлава Швенды, находка сопоставима по важности со средневековыми драгоценностями. Страховая стоимость клада превысит десятки миллионов крон, но в целом, по мнению археологов, ценность найденного клада невозможно определить.

Источник: novinky.cz

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