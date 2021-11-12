Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.24
USD
22.06
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
50d 5 °C
Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году

Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году

420on.cz 1
Промышленный дворец (Průmyslový palác) в Пражском выставочном центре уже 130 лет является одним из символов Праги. Изношенное здание, разрушенное пожаром и ураганом, ждало реконструкции 13 лет. Работы начнутся в начале следующего года.
Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году

В 2008 году на территории Выставочного комплекса в пражском районе Голешовице произошел крупный пожар, в результате которого сгорело все левое крыло Промышленного дворца. «С тех пор на этом месте стоит только импровизированная белая палатка. Вещь, которая не достойна выставок или других применений и, кроме того, выглядит действительно некрасиво», — говорит Томаш Хюбл, председатель совета директоров Výstaviště Praha, который управляет комплексом Промышленного дворца.

Само проектирование и обсуждение этапов реконструкции заняли очень много времени. Кроме того, дворец является охраняемым памятником, поэтому пришлось учесть ряд обстоятельств, объясняет Хюбл. Он добавил, что строительная компания, которая будет выполнять работы, была выбрана муниципалитетом только этим летом.

«Выставочный центр долгое время страдал от недофинансирования. Последняя крупная инвестиция была сделана в 1990-х годах, и только в последние годы часть средств была собрана здесь через муниципалитет», — поясняет Хюбл.

Строительная компания приступит к ремонту Дворца промышленности и главное — к достройке всего левого крыла — в начале следующего года. Здесь появится точная копия здания 1891 г. В левом крыле здания будет создана большая техническая база для экспозиций и место с раздевалками и санузлами для посетителей.

Также будет реконструировано главное здание дворца, с которого в 2017 году во время урагана была сорвана часть крыши. «Разрушенные витражи необходимо отремонтировать, все лепные и скульптурные украшения тоже», — рассказал Хюбл.

Проектом предусмотрены и новые современные технологии, такие как новые системы кондиционирования, жалюзи, лифты и кондиционеры. Для обогрева дворца будут использовать специальные тепловые насосы с глубокими колодцами.

Помимо выставок, в обновленном здании Дворца будут проводиться  конференции, конгрессы и другие крупные мероприятия.

В нижней части ярмарочной площади появятся новые скамейки, детские площадки и скейт-парк. В настоящее время реконструируются театр «Спираль» и павильоны Кржижика, пояснил Томаш Хюбл.

Общая сумма затрат на реконструкцию составит около 2,6 миллиарда крон, а работы, которые будут выполнены консорциумом компаний во главе с Metrostav, могут быть завершены в 2024 году.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Прага выставка реконструкция строительство Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
11.11.2021 11:29 Культура
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
549
Полиция в Праге разыскивает двух украинцев за покушение на убийство
10.11.2021 09:06 Общество
Полиция в Праге разыскивает двух украинцев за покушение на убийство
3814
В Чехии рекордно выросло количество индивидуальных предпринимателей
09.11.2021 13:59 Экономика
В Чехии рекордно выросло количество индивидуальных предпринимателей
3011
17 ноября Národní třída в Праге превратится в галерею
09.11.2021 12:39 Экономика
17 ноября Národní třída в Праге превратится в галерею
1760
Последние новости:
12
ноября
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов
12.11.2021 09:59 Общество
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов
197
Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября
12.11.2021 08:35 Коронавирус
Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября
277
11
ноября
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей
11.11.2021 14:35 Экономика
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей
996
Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились
11.11.2021 12:11 Общество
Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились
4851
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
11.11.2021 11:29 Культура
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
549
Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны
11.11.2021 10:20 Коронавирус
Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны
2082
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
11.11.2021 09:48 Экономика
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
1495
Правительство Бабиша уходит в отставку
11.11.2021 09:07 Политика
Правительство Бабиша уходит в отставку
2265
10
ноября
Умер известный словацкий певец Мирослав Жбирка
10.11.2021 19:16 Культура
Умер известный словацкий певец Мирослав Жбирка
1080
Интерес к апартаментам в горах в Чехии резко вырос
10.11.2021 12:54 Экономика
Интерес к апартаментам в горах в Чехии резко вырос
1807


Мобильная версия