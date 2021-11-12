Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году

Промышленный дворец (Průmyslový palác) в Пражском выставочном центре уже 130 лет является одним из символов Праги. Изношенное здание, разрушенное пожаром и ураганом, ждало реконструкции 13 лет. Работы начнутся в начале следующего года.

В 2008 году на территории Выставочного комплекса в пражском районе Голешовице произошел крупный пожар, в результате которого сгорело все левое крыло Промышленного дворца. «С тех пор на этом месте стоит только импровизированная белая палатка. Вещь, которая не достойна выставок или других применений и, кроме того, выглядит действительно некрасиво», — говорит Томаш Хюбл, председатель совета директоров Výstaviště Praha, который управляет комплексом Промышленного дворца.

Само проектирование и обсуждение этапов реконструкции заняли очень много времени. Кроме того, дворец является охраняемым памятником, поэтому пришлось учесть ряд обстоятельств, объясняет Хюбл. Он добавил, что строительная компания, которая будет выполнять работы, была выбрана муниципалитетом только этим летом.

«Выставочный центр долгое время страдал от недофинансирования. Последняя крупная инвестиция была сделана в 1990-х годах, и только в последние годы часть средств была собрана здесь через муниципалитет», — поясняет Хюбл.

Строительная компания приступит к ремонту Дворца промышленности и главное — к достройке всего левого крыла — в начале следующего года. Здесь появится точная копия здания 1891 г. В левом крыле здания будет создана большая техническая база для экспозиций и место с раздевалками и санузлами для посетителей.

Также будет реконструировано главное здание дворца, с которого в 2017 году во время урагана была сорвана часть крыши. «Разрушенные витражи необходимо отремонтировать, все лепные и скульптурные украшения тоже», — рассказал Хюбл.

Проектом предусмотрены и новые современные технологии, такие как новые системы кондиционирования, жалюзи, лифты и кондиционеры. Для обогрева дворца будут использовать специальные тепловые насосы с глубокими колодцами.

Помимо выставок, в обновленном здании Дворца будут проводиться конференции, конгрессы и другие крупные мероприятия.

В нижней части ярмарочной площади появятся новые скамейки, детские площадки и скейт-парк. В настоящее время реконструируются театр «Спираль» и павильоны Кржижика, пояснил Томаш Хюбл.

Общая сумма затрат на реконструкцию составит около 2,6 миллиарда крон, а работы, которые будут выполнены консорциумом компаний во главе с Metrostav, могут быть завершены в 2024 году.

Источник: novinky.cz