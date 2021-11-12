Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми

В районе Колин 75-летний водитель автомобиля Škoda Fabia в пятницу днем ​​выехал на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. Один ребенок скончался на месте из-за полученных травм, несмотря на оперативную помощь спасателей.

«Примерно в пять часов вечера в районе Колин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Škoda Fabia, вероятно, заснул за рулем и выехал на тротуар, по которому в этот момент шла женщина с двумя маленькими детьми», — сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Помимо полиции и спасателей, к месту происшествия направились и пожарные. Кроме того, спасатели направили к месту аварии два вертолета из Праги и Градец-Кралове.

По предварительной информации, женщина получила травмы средней степени тяжести, медики доставили ее на машине скорой помощи в больницу Мотол в Праге. Ее маленькая дочь была также перевезена в больницу Мотол с травмами средней степени тяжести.

«Второй ребенок, тоже маленькая девочка, несмотря на все усилия спасателей, скончалась на месте от серьезных ранений», — сказала пресс-секретарь службы спасения Петра Хомолова.

Источник: novinky.cz