Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.23
USD
22.05
RUB
0.3
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми

Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми

420on.cz 275
В районе Колин 75-летний водитель автомобиля Škoda Fabia в пятницу днем ​​выехал на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. Один ребенок скончался на месте из-за полученных травм, несмотря на оперативную помощь спасателей.
Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми

«Примерно в пять часов вечера в районе Колин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Škoda Fabia, вероятно, заснул за рулем и выехал на тротуар, по которому в этот момент шла женщина с двумя маленькими детьми», — сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Помимо полиции и спасателей, к месту происшествия направились и пожарные. Кроме того, спасатели направили к месту аварии два вертолета из Праги и Градец-Кралове.

По предварительной информации, женщина получила травмы средней степени тяжести, медики доставили ее на машине скорой помощи в больницу Мотол в Праге. Ее маленькая дочь была также перевезена в больницу Мотол с травмами средней степени тяжести.

«Второй ребенок, тоже маленькая девочка, несмотря на все усилия спасателей, скончалась на месте от серьезных ранений», — сказала пресс-секретарь службы спасения Петра Хомолова.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
дтп авария дети полиция Чехия спасатели
Читайте
по теме 
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
05.11.2021 11:12 Общество
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
1676
Водитель, сбивший в Праге пешехода, сам пришел в полицию
03.11.2021 08:52 Общество
Водитель, сбивший в Праге пешехода, сам пришел в полицию
3053
На остановке в Праге машина сбила пешехода. Молодой человек погиб.
02.11.2021 20:02 Общество
На остановке в Праге машина сбила пешехода. Молодой человек погиб.
2941
В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи
29.10.2021 16:17 Общество
В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи
3285
Последние новости:
12
ноября
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
12.11.2021 15:59 Коронавирус
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
755
Trigema начала работы по сносу здания бывшего торгового центра в Праге 12
12.11.2021 14:10 Экономика
Trigema начала работы по сносу здания бывшего торгового центра в Праге 12
632
Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году
12.11.2021 11:03 Общество
Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году
453
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов
12.11.2021 09:59 Общество
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов
2050
Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября
12.11.2021 08:35 Коронавирус
Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября
650
11
ноября
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей
11.11.2021 14:35 Экономика
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей
1299
Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились
11.11.2021 12:11 Общество
Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились
6288
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
11.11.2021 11:29 Культура
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
660
Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны
11.11.2021 10:20 Коронавирус
Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны
2421
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
11.11.2021 09:48 Экономика
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
1731


Мобильная версия