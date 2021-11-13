Уникальный паровоз "Laminátka" покинул Пльзень и направился в музей

Уникальный прототип локомотива, так называемая Velká laminátka, отправился сегодня с железнодорожного вокзала города Пльзень в Хомутов. Там он пополнит коллекции Национального технического музея (NTM).

Электровоз двигался на пониженной скорости и буксировался специальным поездом. По словам пресс-секретаря музея Яна Дуды, это самый большой и тяжелый электровоз в Чешской Республике.

Локомотив, внесенный в список памятников культуры Чешской Республики, на прошлой неделе был перевезен из Научного центра Techmania в Пльзеньское железнодорожное депо, где его осмотрели и подготовили к переезду.

«Локомотив S699.001, который в настоящее время закупается для коллекций NTM, является еще одним из серии успешных приобретений Национального технического музея, который в этом году пополнил свои коллекции десятками уникальных и типичных для Чехословакии транспортных средств (исторических и современных)», — сказал Дуда.

"Laminátka" найдет свое новое место в хранилище Хомутовской железной дороги, где будет представлен посетителям в ближайшие годы.

Laminátka — уникальный прототип шестиосного электровоза S699.001, произведенного на Škoda Plzeň в 1963 году. Помимо габаритных размеров, он также чрезвычайно ценен своим культовым дизайном, разработанным дизайнером Отакаром Дибликом, который использовал новый и не очень проверенный материал для изготовления корпуса — стеклянный ламинат. Именно из этого материала изготовлен электровоз.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: