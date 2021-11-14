Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.25
USD
22.06
RUB
0.3
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
50n 6 °C
Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом

Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом

420on.cz 1438
Около сотни людей в Праге в воскресенье приняли участие в акции протеста перед зданием Минздрава. Они выразили несогласие с нынешними мерами правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. Встречу организовала Paralelní lékařská komora, состоящая из врачей, говорящих о «ковидном терроре». Представителем организации, например, является врач скорой помощи Вит Маречек.
Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом

Мероприятие продолжалось несколько часов, в ходе которого присутствующие заслушали несколько выступлений. Акция завершилось перед входом в здание Минздрава, где участники развесили медицинские халаты и транспаранты с надписью «Ложь!».

Demonstrantka proti koronavirovým opatřením (ilustrační foto)

Организаторы акции планируют проводить такие мероприятия каждую неделю. Противники правительственных мер также намерены провести акцию протеста в День свободы и демократии, 17 ноября, в 15:00 на Староместской площади в Праге.

«Давайте поставим реальную точку и закончим международные пандемические игры на нашей территории», — сказал Вит Маречек. Он охарактеризовал карантинные меры как бизнес, поддерживаемый иностранными правительствами и основными средствами массовой информации.

Среди прочего, организаторы требуют, чтобы государство прекратило ущемлять права непривитых людей, предоставляя ряд преимуществ вакцинированным. Они также считают, что здоровых детей нельзя тестировать, прививать или заставлять носить медицинские маски.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия протест вакцинация прививки
Читайте
по теме 
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
14.11.2021 15:32 Экономика
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
825
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 14.11.21
14.11.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 14.11.21
323873
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
12.11.2021 15:59 Коронавирус
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
2458
Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября
12.11.2021 08:35 Коронавирус
Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября
1177
Последние новости:
14
ноября
В Чехии в результате стрельбы ранены два человека
14.11.2021 19:42 Общество
В Чехии в результате стрельбы ранены два человека
890
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
14.11.2021 15:32 Экономика
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
825
В Чехии пройдет Международный день фламенко
14.11.2021 08:47 Культура
В Чехии пройдет Международный день фламенко
764
Музыка для души и природа Европы с высоты птичьего полёта уже на нашем Youtube-канале!
14.11.2021 17:40 Культура
Музыка для души и природа Европы с высоты птичьего полёта уже на нашем Youtube-канале!
524
13
ноября
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
13.11.2021 16:24 Коронавирус
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
1792
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов
13.11.2021 15:33 Экономика
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов
2768
Уникальный паровоз "Laminátka" покинул Пльзень и направился в музей
13.11.2021 15:02 Общество
Уникальный паровоз "Laminátka" покинул Пльзень и направился в музей
1042
Чешские курорты в 2020 году посетили 196 тысяч пациентов
13.11.2021 14:46 Экономика
Чешские курорты в 2020 году посетили 196 тысяч пациентов
863
12
ноября
Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми
12.11.2021 19:34 Общество
Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми
2111
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
12.11.2021 15:59 Коронавирус
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
2458


Мобильная версия