Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом

Около сотни людей в Праге в воскресенье приняли участие в акции протеста перед зданием Минздрава. Они выразили несогласие с нынешними мерами правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. Встречу организовала Paralelní lékařská komora, состоящая из врачей, говорящих о «ковидном терроре». Представителем организации, например, является врач скорой помощи Вит Маречек.

Мероприятие продолжалось несколько часов, в ходе которого присутствующие заслушали несколько выступлений. Акция завершилось перед входом в здание Минздрава, где участники развесили медицинские халаты и транспаранты с надписью «Ложь!».

Организаторы акции планируют проводить такие мероприятия каждую неделю. Противники правительственных мер также намерены провести акцию протеста в День свободы и демократии, 17 ноября, в 15:00 на Староместской площади в Праге.

«Давайте поставим реальную точку и закончим международные пандемические игры на нашей территории», — сказал Вит Маречек. Он охарактеризовал карантинные меры как бизнес, поддерживаемый иностранными правительствами и основными средствами массовой информации.

Среди прочего, организаторы требуют, чтобы государство прекратило ущемлять права непривитых людей, предоставляя ряд преимуществ вакцинированным. Они также считают, что здоровых детей нельзя тестировать, прививать или заставлять носить медицинские маски.

Источник: novinky.cz