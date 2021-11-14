В Чехии в результате стрельбы ранены два человека

​Два человека были ранены в субботу вечером во время стрельбы на семейном празднике в поселке Домажлице. По данным полиции, стрельбу открыли два иностранца 1959 и 1966 года рождения, которых не пускали на торжество.

Одному из раненых врачи оказали медицинскую помощь на месте, другого доставили в больницу с травмами легкой степени тяжести. Полиция задержала двух человек в связи со стрельбой. Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении двух преступлений, а именно массовых беспорядков и нанесения вреда здоровью, сообщила пресс-секретарь районной полиции Ивана Елинкова.

«Согласно предварительному расследованию, двое иностранцев, 1959 и 1966 годов рождения, потребовали пустить их на торжество. Поскольку это был частный праздник, им в этом было отказано. Потом началась ссора и один из мужчин стал стрелять», — заявила пресс-секретарь.

В полицию сообщили о стрельбе в два часа ночи. «На место происшествия немедленно прибыли полицейские патрули, в том числе и оперативное подразделение. Полицейские задержали двух человек», — сказала Елинкова.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

Источник: ceskenoviny.cz