Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво

Карлов университет в Праге в понедельник, 15 ноября, представил новый сорт собственного безалкогольного пива Slušné číslo («Приличный номер»).

Напиток создан на основе винных дрожжей. Технологию производства разработали специалисты факультета математики и физики Карлова университета и Научно-исследовательского института пивоварения. По словам экспертов, преимущество использования дрожжей заключается, например, в упрощении процесса производства безалкогольного пива.

Slušné číslo — второй сорт пива, разработанный Карловым университетом. Первый назывался Pěkný číslo («Красивый номер») и содержал алкоголь.

По словам ректора Карлова университета Томаша Зимы, безалкогольная версия была создана для того, чтобы университетское пиво можно было пить в помещениях вуза, в том числе в столовой, в течение всего дня.

Источник: prazsky.denik.cz

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