Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.23
USD
22.03
RUB
0.3
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04n 6 °C
Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво

Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво

420on.cz 209
Карлов университет в Праге в понедельник, 15 ноября, представил новый сорт собственного безалкогольного пива Slušné číslo («Приличный номер»).
Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво

Напиток создан на основе винных дрожжей. Технологию производства разработали специалисты факультета математики и физики Карлова университета и Научно-исследовательского института пивоварения. По словам экспертов, преимущество использования дрожжей заключается, например, в упрощении процесса производства безалкогольного пива.

Slušné číslo — второй сорт пива, разработанный Карловым университетом. Первый назывался Pěkný číslo («Красивый номер») и содержал алкоголь. 

По словам ректора Карлова университета Томаша Зимы, безалкогольная версия была создана для того, чтобы университетское пиво можно было пить в помещениях вуза, в том числе в столовой, в течение всего дня.

Источник: prazsky.denik.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Карлов университет Чехия чешское пиво
Читайте
по теме 
В чешских вузах увеличивается количество российских студентов
25.10.2021 15:19 Общество
В чешских вузах увеличивается количество российских студентов
2471
Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина
23.10.2021 10:28 Общество
Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина
1666
Бесплатная студенческая юридическая консультация вновь откроется в октябре в Праге
25.09.2021 09:56 Общество
Бесплатная студенческая юридическая консультация вновь откроется в октябре в Праге
1570
Чешские ученые разработали тест, позволяющий выявить риск тяжелой формы коронавируса
09.09.2021 20:19 Общество
Чешские ученые разработали тест, позволяющий выявить риск тяжелой формы коронавируса
1800
Последние новости:
15
ноября
Президент Чехии Милош Земан уже может принимать посетителей
15.11.2021 14:28 Политика
Президент Чехии Милош Земан уже может принимать посетителей
313
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
15.11.2021 11:46 Экономика
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
779
Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы
15.11.2021 11:12 Экономика
Чешские врачи предупредили об опасной игрушке. Четверо детей были прооперированы
1090
Карантинные меры: что изменилось с 15 ноября?
15.11.2021 09:58 Коронавирус
Карантинные меры: что изменилось с 15 ноября?
1849
В октябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54%
15.11.2021 08:44 Экономика
В октябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,54%
415
14
ноября
В Чехии в результате стрельбы ранены два человека
14.11.2021 19:42 Общество
В Чехии в результате стрельбы ранены два человека
2135
Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом
14.11.2021 19:43 Общество
Врачи провели в Праге акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом
3515
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
14.11.2021 15:32 Экономика
Правительство Чехии вновь может начать выплачивать компенсации предпринимателям
1342
В Чехии пройдет Международный день фламенко
14.11.2021 08:47 Культура
В Чехии пройдет Международный день фламенко
1023
13
ноября
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
13.11.2021 16:24 Коронавирус
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
2113


Мобильная версия