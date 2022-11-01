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В государственный праздник 17 ноября большинство магазинов в Чехии будут открыты

В государственный праздник 17 ноября большинство магазинов в Чехии будут открыты

Партнер рубрики:
Kochy
15 ноября
12:00
8810
17 ноября — один из государственных праздников, в который магазины в Чехии могут работать без ограничений независимо от площади. Однако часы работы магазинов могут отличаться от обычных дней, так как многие операторы переводят их на укороченный «режим выходного дня» или вовсе закрывают.

В государственный праздник 17 ноября большинство магазинов в Чехии будут открыты

17 ноября в Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию. Этот день выходной, однако закон разрешает магазинам работать 17 ноября в обычном режиме.

Государственный праздник — День свободы и демократии и Международный день студента — не входит в число тех, на которые распространяется закон о розничной торговле. Таким образом, даже магазины крупных торговых сетей, такие как Kaufland, Tesco, Lidl, Albert, Penny, Billa или Globus, будут открыты. 

Запрет на продажи в праздничные дни действует в Чехии 1 января, в Пасхальный понедельник, 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 24 декабря с 12:00, 25 декабря и 26 декабря, когда чехи отмечают католическое Рождество. В эти дни закон запрещает работать магазинам площадью свыше 200 кв. метров. 

Запрет на продажу не действует в Страстную пятницу, 1 мая, 5 июля, 6 июля, 17 ноября, 24 декабря до 12 часов дня.

Источник:  novinky.cz



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