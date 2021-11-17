Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.22
USD
22.28
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
В Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию

В Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию

420on.cz 558
​17 ноября в Чехии 32-ю годовщину Бархатной революции — праздник, посвященный сопротивлению нацистской оккупации в 1939 году и демонстрациям 1989 года, которые привели к падению коммунистического режима. Праздник традиционно сопровождается памятными мероприятиями и акциями в Праге и других городах Чешской республики.
В Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию

В Праге в 6 утра на Národní třída приехал уходящий в отставку премьер-министр Андрей Бабиш вместе с министрами Карелом Гавличком и Аленой Шиллеровой, чтобы возложить венок. Бабиш объяснил свое раннее прибытие тем, что протестующие могли забросать его яйцами.

«Охранники сказали нам, что будут закидывать нас яйцами, поэтому мы рано приехали», — сказал Бабиш Чешскому телевидению. Протестующие находятся у мемориала с утра, и, по данным Чешского телевидения, еще утром, когда прибыл премьер, скандировали различные лозунги. Однако это место охраняется сотрудниками полиции и никаких серьезных инцидентов не произошло.

Около 8 часов утра канцлер аппарата президента республики также возложил венок к мемориалу. Присутствующие здесь люди кричали ему: «Ruský šváb» (Русский таракан!).

Президент Милош Земан из-за болезни находится в Центральном военном госпитале. Во второй половине дня его посетит председатель ODS и кандидат в премьер-министры Петр Фиала. Он должен принести ему список кандидатов в министры, которые будут в составе нового правительства.

Ректор Карлова университета Томаш Зима также выступил на Národní třída. «Свобода и демократия не бесплатны. Жить в свободной стране — это ответственность каждого из нас», — сказала Зима.

Петр Фиала, глава ODS и вероятный будущий премьер-министр, возложит цветы к мемориалу в 11 часов утра. Он также призвал граждан брать с собой респираторы на памятную акцию из-за рекордного числа зараженных.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
праздники Чехия политика
Читайте
по теме 
Почему 17 ноября в Чехии стало официальным праздником?
17.11.2021 12:05 О Чехии
Почему 17 ноября в Чехии стало официальным праздником?
5566
В Чехии 17 ноября магазины будут работать в обычном режиме
16.11.2021 12:30 Общество
В Чехии 17 ноября магазины будут работать в обычном режиме
6241
17 ноября Národní třída в Праге превратится в галерею
09.11.2021 12:39 Экономика
17 ноября Národní třída в Праге превратится в галерею
2033
Чехия отмечает годовщину образования независимой республики
28.10.2021 09:16 Общество
Чехия отмечает годовщину образования независимой республики
3614
Последние новости:
17
ноября
Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей
17.11.2021 14:26 Общество
Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей
516
В Чехии 16 ноября выявлено 22 479 новых случаев заболевания covid-19 — больше всего с момента начала эпидемии
17.11.2021 08:56 Коронавирус
В Чехии 16 ноября выявлено 22 479 новых случаев заболевания covid-19 — больше всего с момента начала эпидемии
1027
16
ноября
Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер
16.11.2021 15:30 Экономика
Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер
688
В Чехии 17 ноября магазины будут работать в обычном режиме
16.11.2021 12:30 Общество
В Чехии 17 ноября магазины будут работать в обычном режиме
6241
Тестирование в чешских школах 8 ноября выявило 3423 случая заражения
16.11.2021 11:41 Коронавирус
Тестирование в чешских школах 8 ноября выявило 3423 случая заражения
820
Опрос: в 43% чешских фитнес-центрах посещаемость снизилась на 50%
16.11.2021 09:58 Экономика
Опрос: в 43% чешских фитнес-центрах посещаемость снизилась на 50%
786
Изменение карантинных мер откладывается: правительство не смогло прийти к единому мнению
16.11.2021 08:13 Коронавирус
Изменение карантинных мер откладывается: правительство не смогло прийти к единому мнению
2419
15
ноября
Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво
15.11.2021 16:26 Общество
Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво
1215
Президент Чехии Милош Земан уже может принимать посетителей
15.11.2021 14:28 Политика
Президент Чехии Милош Земан уже может принимать посетителей
1016
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
15.11.2021 11:46 Экономика
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
2532


Мобильная версия