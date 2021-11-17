В Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию

​17 ноября в Чехии 32-ю годовщину Бархатной революции — праздник, посвященный сопротивлению нацистской оккупации в 1939 году и демонстрациям 1989 года, которые привели к падению коммунистического режима. Праздник традиционно сопровождается памятными мероприятиями и акциями в Праге и других городах Чешской республики.

В Праге в 6 утра на Národní třída приехал уходящий в отставку премьер-министр Андрей Бабиш вместе с министрами Карелом Гавличком и Аленой Шиллеровой, чтобы возложить венок. Бабиш объяснил свое раннее прибытие тем, что протестующие могли забросать его яйцами.

«Охранники сказали нам, что будут закидывать нас яйцами, поэтому мы рано приехали», — сказал Бабиш Чешскому телевидению. Протестующие находятся у мемориала с утра, и, по данным Чешского телевидения, еще утром, когда прибыл премьер, скандировали различные лозунги. Однако это место охраняется сотрудниками полиции и никаких серьезных инцидентов не произошло.

Около 8 часов утра канцлер аппарата президента республики также возложил венок к мемориалу. Присутствующие здесь люди кричали ему: «Ruský šváb» (Русский таракан!).

Президент Милош Земан из-за болезни находится в Центральном военном госпитале. Во второй половине дня его посетит председатель ODS и кандидат в премьер-министры Петр Фиала. Он должен принести ему список кандидатов в министры, которые будут в составе нового правительства.

Ректор Карлова университета Томаш Зима также выступил на Národní třída. «Свобода и демократия не бесплатны. Жить в свободной стране — это ответственность каждого из нас», — сказала Зима.

Петр Фиала, глава ODS и вероятный будущий премьер-министр, возложит цветы к мемориалу в 11 часов утра. Он также призвал граждан брать с собой респираторы на памятную акцию из-за рекордного числа зараженных.

Источник: novinky.cz

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