В антиправительственной акции протеста на Староместской площади в Праге приняли участие свыше 10000 человек

17 ноября на Староместской площади в Праге прошла акция протеста против правительственных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Организатором акции выступило движение Otevřeme Česko-Chcípl PES.

Фото: Eugen Kukla

Спикеры назвали неконституционным решение правительства о введении локдауна для непривитых людей. Они призвали людей не бояться защищать свободу, которую правительство отняло у них. Участники акции протеста не имели средств защиты дыхательных путей и не соблюдали дистанцию. Некоторые ставили под сомнение пандемию covid-19 как таковую и отрицали эффективность вакцинации.

Во вторник в Чешской Республике было зарегистрировано самое большое количество случаев заражения COVID-19 за день с начала эпидемии в марте прошлого года. Было выявлено 22 479 новых случаев заражения.

Инициатива Chcípl PES возникла в знак протеста против мер, ограничивающих работу ресторанов. В качестве политического движения движение участвовало в парламентских выборах, на которых набрало 0,4% голосов.

«Мы покажем им, что наша борьба имеет смысл. Мы можем добиться того, чего хотим», — сказал глава движения Chcípl PES Якуб Олберт. По его словам, основная цель — вернуть людям свободу и гражданские права.

Аналогичное мнение высказали и представители других общественных инициатив, по мнению которых действия государства ведут к ликвидации демократии и тоталитаризма. Например, председатель движения Svobodné Либор Вондрачек спросил присутствующих, согласны ли они с тем, что в Чешской Республике царит пандемия власти и ненависти, чем вызвал аплодисменты. Другие выступавшие призвали к гражданскому неповиновению.

Представитель пражской полиции Ян Данек сообщил, что в демонстрации принимают участие около 10 000 человек. Сотрудники полиции неоднократно призывали участников соблюдать существующие противоэпидемические меры.

Некоторые демонстранты несли чешские или перечеркнутые флаги ЕС и транспаранты со словами «Неповиновение — основа свободы, здоровье здесь не на кону!». Толпа скандировала «Свобода!» и «С нас хватит!».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Минздрав предложит правительству ужесточить карантинные меры. С 22 ноября в Чехии будет действовать так называемая баварская модель локдауна: для посещения ресторанов, массовых мероприятий или заведений сферы услуг тесты больше приниматься не будут.

Источник: ceskenoviny.cz

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