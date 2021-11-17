В антиправительственной акции протеста на Староместской площади в Праге приняли участие свыше 10000 человек

Спикеры назвали неконституционным решение правительства о введении локдауна для непривитых людей. Они призвали людей не бояться защищать свободу, которую правительство отняло у них. Участники акции протеста не имели средств защиты дыхательных путей и не соблюдали дистанцию. Некоторые ставили под сомнение пандемию covid-19 как таковую и отрицали эффективность вакцинации.
Во вторник в Чешской Республике было зарегистрировано самое большое количество случаев заражения COVID-19 за день с начала эпидемии в марте прошлого года. Было выявлено 22 479 новых случаев заражения.
Инициатива Chcípl PES возникла в знак протеста против мер, ограничивающих работу ресторанов. В качестве политического движения движение участвовало в парламентских выборах, на которых набрало 0,4% голосов.
«Мы покажем им, что наша борьба имеет смысл. Мы можем добиться того, чего хотим», — сказал глава движения Chcípl PES Якуб Олберт. По его словам, основная цель — вернуть людям свободу и гражданские права.
Аналогичное мнение высказали и представители других общественных инициатив, по мнению которых действия государства ведут к ликвидации демократии и тоталитаризма. Например, председатель движения Svobodné Либор Вондрачек спросил присутствующих, согласны ли они с тем, что в Чешской Республике царит пандемия власти и ненависти, чем вызвал аплодисменты. Другие выступавшие призвали к гражданскому неповиновению.
Представитель пражской полиции Ян Данек сообщил, что в демонстрации принимают участие около 10 000 человек. Сотрудники полиции неоднократно призывали участников соблюдать существующие противоэпидемические меры.
Некоторые демонстранты несли чешские или перечеркнутые флаги ЕС и транспаранты со словами «Неповиновение — основа свободы, здоровье здесь не на кону!». Толпа скандировала «Свобода!» и «С нас хватит!».
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Минздрав предложит правительству ужесточить карантинные меры. С 22 ноября в Чехии будет действовать так называемая баварская модель локдауна: для посещения ресторанов, массовых мероприятий или заведений сферы услуг тесты больше приниматься не будут.
Источник: ceskenoviny.cz
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