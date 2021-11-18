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Вор в Чехии украл велосипед и спустился с ним через подоконник с восьмого этажа жилого дома

Вор в Чехии украл велосипед и спустился с ним через подоконник с восьмого этажа жилого дома

420on.cz 369
​Следователи обвинили 31-летнего мужчину в совершении краж в 11 жилых домах в Остраве. Преступник воровал велосипеды, кредитные карты, а также еду и одежду. В некоторых случаях он совершил практически невозможное, например, пролез с велосипедом по подоконнику в соседнюю квартиру на восьмом этаже панельного дома.
Вор в Чехии украл велосипед и спустился с ним через подоконник с восьмого этажа жилого дома

По версии следствия, подозреваемый несет ответственность за одиннадцать краж со взломом в Остраве и прилегающих деревнях, где он забрался в коттеджи, сады, гаражи или подвалы. Он иногда проникал на крытые балконы панельных домов — часто в то время, когда жители были дома.

Один из случаев, упомянутых пресс-секретарем полиции Евой Михаликовой, произошел в конце сентября, когда подозреваемый сначала приехал в коттедж на Красном Поле на своем велосипеде. «Он перебрался через забор, чтобы украсть горный велосипед из гаража. При этом он сразу же уехал на украденном велосипеде, держа в руке свой велосипед, на котором приехал», — рассказала пресс-секретарь.

Очередная кража, в которой мужчина ранее признался, произошла в октябре на улице Ивана Секанина в Острава-Поруба. На улице, на восьмом этаже панельного дома, он увидел горный велосипед в застекленной лоджии, однако оказалось, что лоджия заперта. Тогда через соседнее окно он пробрался по подоконнику к лоджии, выдавил стекло, забрал велосипед и таким же путем по подоконнику вернулся обратно. Путь с велосипедом в руке по стене дома составил примерно два метра.

Общая сумма ущерба от краж оценивается в 160 тысяч крон. Мужчина забирал из квартир буквально все, что попадалось ему на глаза — банки с медом, джемы, фруктовые компоты или сиропы, а также одежду, документы, удостоверяющие личность, и кредитные карты.

Криминалисты обвинили задержанного в кражах и повреждении чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность полиция Чехия кражи велосипеды
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