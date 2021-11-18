Локдаун для непривитых в Чехии продлится до февраля 2022 года

С 22 ноября ПЦР и тестов на антигены будет недостаточно для подтверждения отсутствия инфекции. Для посещения массовых мероприятий и заведений сферы услуг нужен будет сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом. Таким образом, непривитые люди не смогут посещать рестораны, салоны красоты, гостиницы, бассейны и массовые мероприятия.

Новые меры будут действовать до конца февраля, заявил премьер-министр Андрей Бабиш после заседания кабинета министров в четверг.

«Нас вдохновила баварская модель, принцип ясен. Это модель O-N, в которой доступ к различным услугам будут иметь только те, кто был вакцинирован, и те, кто переболел коронавирусом», — сказал премьер.

Исключение будет сделано только для детей до 12 лет (им не нужно предъявлять тест) и для молодых людей от 12 до 18 лет, которым страховые компании будут оплачивать пять тестов ПЦР в месяц. Бесплатные тесты смогут делать и те, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья. Привитым людям государство будет оплачивать два теста ПЦР в месяц.

Будет возобновлено обязательное тестирование сотрудников компаний и предприятий. Тесты нужно будет проходить раз в неделю. Расходы на антигенные тесты работодателям компенсирует государство.

Планируется продолжить тестирование учеников на коронавирус в школах.

Источник: seznamzpravy.cz

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