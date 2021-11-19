Поезд в Чехии сбил двух мальчиков-подростков, оба погибли

Вечером в четверг на переезде в Валашске-Мезиржичи поезд сбил двоих детей. Один мальчик скончался на месте, другого в критическом состоянии доставили на вертолете в больницу. Позже ребенок скончался от полученных травм.

Как сообщает агентство Aktu.cz, трагедия произошла около 17:00 в месте пересечения железной дороги с улицей Границка.

Пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова сообщила, что двое несовершеннолетних попали под поезд и что на месте работали несколько бригад спасателей и вертолет.

«Из-за возраста детей мы не будем предоставлять более подробную информацию», — добавила Козумпликова.

Травмы обоих мальчиков-подростков были очень серьезными. «Несмотря на все усилия спасателей, один из подростков скончался на месте. Второй мальчик был доставлен в университетскую больницу в Остраве в крайне тяжелом состоянии», — сказал Якуб Омелка, пресс-секретарь медицинской спасательной службы Злинского края. Он не уточнил возраст несовершеннолетних.

Пресс-секретарь полиции Петр Ярош заявил в пятницу, что второй из мальчиков от полученных травм скончался в больнице.

Источник: novinky.cz

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