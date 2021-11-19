Мужчина в Чехии пытался избавиться от крота с помощью пиротехники и повредил себе обе ноги

В Ческе-Будеевице 45-летний мужчина решил с помощью пиротехники избавиться от кротов на своем загородном участке. Он положил петарду в нору, где жили кроты, закрыл пиротехнику бетонной плиткой и встал на нее. Мужчина использовал профессиональную пиротехнику, при обращении с которой рекомендуемая дистанция составляет 25 метров. Пресс-секретарь полиции Иржи Мацнер заявил, что мужчина получил «очень серьезные травмы нижних конечностей».

Сообщении о несчастном случае поступило в полицию днем 17 ноября, сначала речь была о том, что мужчина во время запуска фейерверка сломал ногу. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили кровь в саду и куски бетонной плитки.

«К своему удивлению, они обнаружили в земле ямы длиной почти в метр, как после взрыва боеприпасов», — рассказал Мацнер.

Кроме того, соседи рассказали, что из сада раздался громкий взрыв и оттуда клубами вился белый дым. Поэтому полиция вызвала пиротехники.

Позже выяснилось, что мужчина пытался убить крота, используя профессиональную пиротехнику, подпадающую под категорию F4. По данным полиции, это тип пиротехники, который могут купить только обученные профессионалы, имеющие сертификат. Взрыв серьезно повредил мужчине ноги и он до сих пор находится под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции призвали население соблюдать правила обращения с пиротехникой с учетом приближающихся рождественских праздников и новогодней ночи.

Источник: irozhlas.cz

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