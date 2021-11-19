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В Австрии объявлен локдаун: с 1 февраля вакцинация в стране будет обязательной

В Австрии объявлен локдаун: с 1 февраля вакцинация в стране будет обязательной

420on.cz 1
​С 1 февраля обязательную вакцинацию от COVID-19 должны будут пройти все жители Австрии. Об этом заявил канцлер Александр Шалленберг после переговоров с губернаторами. Невакцинированным людям грозят санкции в виде лишения свободы. Вакцинацию третьей дозой можно будет сделать через четыре месяца.
В Австрии объявлен локдаун: с 1 февраля вакцинация в стране будет обязательной

После рекордного числа новых случаев заражения коронавирусом с 22 ноября Австрия вводит локдаун, который коснется как привитых, так и непривитых людей. Локдаун продлится как минимум 10 дней. Гостиничный бизнес, культура и мероприятия, а также магазины (кроме продуктовых, аптеке и товаров для дома) закроются в понедельник. Школы остаются открытыми.

Австрия — первая страна ЕС, которая ограничила свободное передвижение людей из-за растущего количества новых случаев заболевания и ввела обязательную вакцинацию всех граждан.

Первым шагом является инициирование законодательной процедуры (включая процедуру пересмотра) для введения общего обязательства по вакцинации, которое должно вступить в силу не позднее 1 февраля 2022 года — с учетом требуемого конституционного срока для оперативного решения, пишет Daily Kurier.

Тем, кто продолжает отказываться от вакцинации против Covid-19, грозят административные штрафы или даже тюремное заключение.

«В течение долгого времени в стране существовал консенсус в отношении того, что мы не хотим обязательных прививок», — сказал канцлер Шалленберг. По данным правительства Австрии, недавние меры повысили интерес к вакцинации, но этого недостаточно.

«Долгое время, возможно, слишком долго, предполагалось, что можно будет достичь высокого охвата прививками даже без обязательной вакцинации. Теперь мы должны посмотреть в глаза реальности», — посетовал канцлер.

По всей Австрии, как и раньше в Вене, третья прививка будет возможна для всех жителей через четыре месяца.

На сегодняшний день в Австрии с населением почти 9 миллионов жителей вакцинированы двумя дозами 5,78 миллиона человек, или 63,88%.

Источник: novinky.cz

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Темы
Австрия прививки вакцинация коронавирус
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