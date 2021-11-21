В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку

Главное украшение рождественских ярмарок на Староместской площади в Праге уже на пути в чешскую в столицу. Это ель из Йизерских гор, подаренная городу владельцами частного сада в поселке Долни Черна Студнице. Высота главной пражской рождественской елки составит 21,5 метра.

Семейная пара подарила елку администрации Праги. Это одна из двух самых старших елей, стоящих на их участке.

«Проблема в том, что у дерева есть корни под дорогой и на лугу, и соседи боятся, что деревья упадут, поэтому мы планировали их срубить. Однако моя жена узнала, что проводится акция «Дерево для Праги», и мы отправили его туда. Пусть ель сделает вас счастливыми», — сказал владелец участка Милош Коздерка, который помнит оба этих дерева еще маленькими.

Второе из деревьев не такое уж и красивое, так что его ждет менее романтичная участь — его срубят и будут им топить.

«Мы выбрали из 35 деревьев, это одно выиграло благодаря своей форме и богатому разветвлению, но я долго сопротивлялся, прежде чем мы согласились пройти такую ​​сложную операцию с точки зрения логистики», — сказал журналистам Томаш Йилек, председатель Технического совета города Праги.

Теперь дерево ожидает более 80-километровый путь к Староместской площади.

«Прага не хочет вырубать деревья без надобности, просто чтобы пойти в лес и срубить самую красивую ель. Поэтому мы выбираем деревья, которые все равно в конечном итоге придется срубить», — сказал Ян Хабр, советник мэра Праги.

Источник: novinky.cz

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