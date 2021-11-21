В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку

Семейная пара подарила елку администрации Праги. Это одна из двух самых старших елей, стоящих на их участке.
«Проблема в том, что у дерева есть корни под дорогой и на лугу, и соседи боятся, что деревья упадут, поэтому мы планировали их срубить. Однако моя жена узнала, что проводится акция «Дерево для Праги», и мы отправили его туда. Пусть ель сделает вас счастливыми», — сказал владелец участка Милош Коздерка, который помнит оба этих дерева еще маленькими.
Второе из деревьев не такое уж и красивое, так что его ждет менее романтичная участь — его срубят и будут им топить.
«Мы выбрали из 35 деревьев, это одно выиграло благодаря своей форме и богатому разветвлению, но я долго сопротивлялся, прежде чем мы согласились пройти такую сложную операцию с точки зрения логистики», — сказал журналистам Томаш Йилек, председатель Технического совета города Праги.
Теперь дерево ожидает более 80-километровый путь к Староместской площади.
«Прага не хочет вырубать деревья без надобности, просто чтобы пойти в лес и срубить самую красивую ель. Поэтому мы выбираем деревья, которые все равно в конечном итоге придется срубить», — сказал Ян Хабр, советник мэра Праги.
Источник: novinky.cz
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