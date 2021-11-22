Пара занималась сексом в центре Брно. Прохожий вызвал полицию

В выходные полицейским в Брно пришлось выехать в центр города, чтобы прекратить сексуальные игры двух нетрезвых людей. Их поведение разозлило прохожего, который и вызвал полицейский патруль.

По данным полиции, пара занималась сексом утром на улице Нове Сады, недалеко от бизнес-центра в Брно. 36-летняя женщина и 28-летний мужчина находились в состоянии алкогольного опьянения. Они утверждали, что занимались любовью в месте, где их никто не видит.

«Их рассуждения только подтвердили, что они употребляли спиртные напитки. Тест на наличие алкоголя в крови у мужчины показал 2,63 промилле, у женщины — 2,13 промилле», — рассказал пресс-секретарь полиции Богумил Малашек. По его словам, пара подозревается в нарушении общественного порядка.

Недавно пара вызвала подобный переполох на Карловом мосту в Праге. Судя по всему, иностранцы на виду у туристов занимались сексом в центре города и снимали это на видео. Полиция до сих пор безуспешно их ищет.

Источник: novinky.cz

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