Мобильное приложение Tečka не работает из-за перезагрузки системы

22 ноября произошел сбой в работе мобильного приложения Tečka, в котором хранятся сведения о вакцинированных людях. Из-за этого некоторые чехи, в том числе за границей, не могли, например, попасть в ресторан, поскольку в приложении не отображались данные о сертификате вакцинации.

Сбои в работе мобильного приложения начались утром 22 ноября из-за перенастройки. Разработчики Tečka должны были изменить систему так, чтобы в ней больше не отображались сроки действия отрицательных тестов на коронавирус и соответствующий QR-код. Пресс-секретарь Минздрава Даниэль Кёппл подтвердил, что трудности возникли из-за введения новых параметров и перезагрузки приложения.

Помимо отображения сертификатов, проблемы были с доступом к Информационной системе по инфекционным заболеваниям (ISIN) и веб-сайту, на котором люди могут распечатать сертификаты.

«Я могу подтвердить сбои в ISIN. Некоторые врачи не могли выдать людям направление на тест», — сказал Кеппл. По его словам, все системы взаимосвязаны, возникшая проблема связана с изменением действия QR-кода после получения негативного теста на коронавирус.

Систему не удалось восстановить до вечера понедельника, а сертификаты в приложении ČTečka оказались недействительными для многих пользователей. У людей не только были проблемы днем, например, в ресторанах, но они не смогли попасть в театр или кино из-за сбоя системы.

Источник: novinky.cz

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