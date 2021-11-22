Чрезвычайного положения в Чехии пока не будет, решило правительство

​Правительство Чехии пока не будет вводить в стране чрезвычайное положение из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации. Ввести ЧП сегодня предложил министр здравоохранения Адам Войтех, в то время как глава МВД Ян Гамачек сказал, что это преждевременно.

«Мы не будем объявлять чрезвычайное положение», — подтвердил премьер-министр Андрей Бабиш.

«От имени Министерства внутренних дел мы не видим причин объявлять чрезвычайное положение на данном этапе без переговоров с кризисными штабами в регионах, и чтобы эти штабы рассмотрели, нельзя ли эту ситуацию решить путем объявления состояния чрезвычайной ситуации в крае», — сказал Гамачек.

По его словам, теперь очередь за губернаторами, которые могут объявить ЧП в отдельных регионах. «Однако, если окажется, что ситуация неуправляема региональными средствами, мы можем приступить к объявлению чрезвычайного положения», — описал Гамачек дальнейшие действия.

Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова заявила сегодня, что правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в связи с усилением эпидемии коронавируса.

«Конечно, эти варианты также рассматриваются, потому что особенно в больницах, домах престарелых, социальных учреждениях наблюдается нехватка персонала», — сказала Сврчинова, отвечая на вопрос издания Radiožurnál, не рассматривает ли правительство вопрос об объявлении чрезвычайного положения.

По ее словам, эта мера поможет медикам в больницах, в которых сейчас находятся более 4900 пациентов с COVID-1, 715 из них — в тяжелом состоянии. Некоторые больницы уже ограничивают плановые операции из-за перегруженности и нехватки персонала. Сврчинова напомнила, что военные уже оказывают помощь врачам в госпиталях.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с эпидемией коронавируса впервые было объявлено ​​в марте прошлого года, второй раз — год назад 5 октября. ЧП несколько раз продлевалось и закончилось 11 апреля этого года.

Источник: novinky.cz

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