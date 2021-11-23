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Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге

Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге

420on.cz 172
​Символом рождественских рынков Праги в этом году станет 21-летняя ель, которую привезли из Йизерских гор. Традиционная акция — зажжение огней главной елки чешской столицы — в этом году отменена из-за эпидемии коронавируса.
Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге

Ель подарили городу владельцы частного сада в поселке Долни Черна Студнице. Логистика всего мероприятия в этом году была чрезвычайно сложной из-за труднодоступной местности, в которой росло дерево.

В ночь на 23 ноября грузовик с деревом выехал с улицы Прумысловой, чтобы доставить рождественскую ель на Староместскую площадь. В течение следующих двух часов дерево поднимали с помощью крана. Высота елки составит около 21,5 метра.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации Прага в очередной раз отменила церемонию зажжения огней на елке, которую на Староместской площади традиционно посещали десятки тысяч человек. Акция была запланирована на 27 ноября.

В прошлом году елка загорелась на день раньше, чем планировалось, после чего огни оставались зажженными до конца Адвента.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага Рождество Рождественские рынки Рождество в Праге коронавирус
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