Полиция в Чехии расследует случаи подделки covid паспортов

​Криминалисты проверяют факты подделки свидетельств о вакцинации, которые в последнее время распространились на черном рынке. Продавцы обещают на своих сайтах, что они предоставят подтверждение отрицательного результата теста ПЦР, справку о том, что человек переболел COVID-19, или сертификат о вакцинации. Такие услуги стоят от нескольких сотен до двух тысяч крон.

«Мы заверяем общественность, что отслеживаем Интернет и знаем о серверах, предлагающих поддельные сертификаты и аналогичные «продукты». Дела находятся в ведении групп судебных экспертов. Мы напоминаем продавцам и покупателям, что максимальное наказание за данное преступление составляет 3 года лишения свободы», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По словам пресс-секретаря президиума полиции Ондржея Моравчика, расследование в настоящее время находится на подготовительной стадии, никаких конкретных заявлений пока не поступало. «Это десятки сайтов. На прошлой неделе мы рассмотрели около двадцати подозрений о подделке документов», — сказал он.

«Мы отслеживаем сайты с похожими предложениями и подаем против них судебные иски. У нас не так много вариантов действий», — подтвердил Даниэль Кёппл, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Один из чешских веб-сайтов, появившихся на черном рынке несколько дней назад, предлагает подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста на 490 крон, которое обещает доставить как через SMS, так и по электронной почте. Он также предлагает справку о болезни за 790 крон, в том числе справку с QR-кодом.

Самый дорогой «товар» — это covid-паспорт со справкой о вакцинации за 1990 крон, срок действия которой составляет пять лет.

Оплата происходит через виртуальную криптовалюту биткоин, которая используется для анонимных платежей. Мошенники также рассчитывают, что заявитель, который хочет сам нарушить закон и купить поддельный паспорт covid, не пойдет в полицию, чтобы сообщить, что его обманули.

Чтобы преступник создал поддельный сертификат, ему нужно будет взломать Информационную систему по инфекционным заболеваниям (ISIN), где хранятся базы данных всех вакцинированных. Только тогда QR-код будет доступен для чтения другими устройствами.

«Без этого паспорт covid не может быть зарегистрирован», — добавил Кеппл.

Полиция во время проверок уделяет особое внимание действительности кода. У стражей правопорядка есть доступ к онлайн-системе, где они видят, какая конкретная запись внесена в сертификат. Затем они проверяют точность данных, идентифицируя лицо.

Источник: novinky.cz

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