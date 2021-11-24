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Продолжительность рождественских каникул для детей планируют увеличить

Продолжительность рождественских каникул для детей планируют увеличить

420on.cz 846
​Новый состав правительства планирует минимизировать последствия эпидемии для детей. Сегодня будущий министр здравоохранения Властимил Валек объявил, что предложит продлить рождественские каникулы. Они должны начаться уже в понедельник, 20 декабря.
Продолжительность рождественских каникул для детей планируют увеличить

«Любое вмешательство в обучение — это то, за что будут платить будущие поколения», — напомнил Валек.

В этом контексте кандидат в премьер-министры Петр Фиала (ODS) добавил, что будущее правительство не намерено закрывать школы. Однако согласно материалам, переданным в СМИ, рождественские каникулы должны быть продлены. Вместо четверга, 23 декабря, они начнутся в понедельник, 20 декабря. Предполагается, что перед каникулами в последний раз дети пойдут в школу в пятницу, 17 декабря. Школы вновь откроются 3 января.

Школьников будут регулярно тестировать каждый понедельник, чтобы избежать необходимости помещать в карантин целые классы. Эта мера должна действовать до конца февраля.

Источник: novinky.cz

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школы дети коронавирус правительство Чехия Рождество
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