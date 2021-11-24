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Как будут работать рождественские ярмарки в Праге

Как будут работать рождественские ярмарки в Праге

420on.cz 886
Культурная программа на рождественских ярмарках на Староместской площади отменена из-за ухудшения эпидемической ситуации. В этом году рождественские ярмарки пройдут на Староместской площади и Площади Республики. На Вацлавской площади рынков не будет.
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге

Об этом сегодня журналистам сообщили представители мэрии Праги и компании Taiko, которая организует рождественские ярмарки в Праге. 

«Мы сделаем все возможное, чтобы соблюсти все правила и дать людям возможность почувствовать себя в безопасности на рынках», — сказал Либор Вотруба, председатель правления Taiko.

Посетители ярмарок, желающие приобрести закуски, должны предъявить продавцам сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел covid-19. Также необходимо будет носить на рынках респираторы, когда прогуливаешься между палатками и не употребляешь еду и напитки. По заявлению организаторов рынка, торговые прилавки будут расположены на расстоянии двух метров друг от друга, а в каждой торговой точке будет размещена емкость с дезинфицирующим средством. 

В связи с эпидемической ситуацией в стране организаторы рынка отменили культурную программу, которая должна была проходить на Староместской площади. По тем же причинам не состоится праздничное зажжение огней рождественской елки. Изначально акция была запланирована на субботу, 27 ноября.

По словам генерального директора Taiko Яна Делла, Староместская площадь будет оформлена в традиционных цветах с естественными оттенками. Палатки с белыми крышами украшают хвойные гирлянды с золотистыми и коричневыми шарами и шишками. Новогодняя елка будет украшена золотыми и красными шарами. Помимо этого, на елке будет размещена светящаяся гирлянда длиной шесть километров и трехмерные снежинки.

Рождественские рынки будут работать в Праге с 27 ноября. На Староместской площади ярмарка будет открыта до 6 января, на площади Республики — до 26 декабря.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Рождество Рождественские рынки Рождество в Праге ярмарка Староместская площадь Вацлавская площадь Чехия Прага
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