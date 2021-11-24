После четырех часов разговора по телефону пенсионер в Оломоуце потерял полмиллиона крон

В начале недели жертвой мошенников с криптовалютой стал 82-летний мужчина из Оломоуца. После четырехчасового телефонного разговора, который начался с поздравлений по поводу выигрыша биткоинов, он потерял около 500 тысяч крон.

Пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова сообщила 24 ноября, что по данному поводу возбуждено уголовное дело.

«Жителю Оломоуца позвонил неизвестный и поздравил его с выигрышем биткоинов на 21 тысячу евро (примерно полмиллиона крон)», — сообщила пресс-секретарь.

«К сожалению, этот человек поверил словам мошенника, на его компьютере и мобильном телефоне было установлено программное обеспечение для удаленного управления под предлогом отправки приза», — добавила она.

Как только неизвестный получил доступ к компьютеру пенсионера, он установил на нем еще несколько программ. Пожилой человек сообщил мошеннику все данные для доступа к счетам, которые он имел в нескольких чешских и иностранных банках. Затем его убедили, что для выплаты приза ему нужно перевести деньги со всех банковских счетов на один.

«Транзакция была выполнена через удаленный доступ вызывающим абонентом, доверенный человек отправил только PIN-коды безопасности, необходимые для подтверждения платежей. Незнакомец заверил его, что как только все отправленные вместе платежи поступят на счет, выигрыш будет добавлен к ним», — добавила она.

По ее словам, телефонное общение длилось около четырех часов, в течение которых мошенник неоднократно завершал разговор и перезванивал с нескольких разных номеров.

На следующий день он связался с пенсионером и сказал, что обещанные деньги будут зачислены на его счет в течение получаса. Однако этого не произошло, поэтому обманутый мужчина попытался связаться с ним по всем телефонным номерам, с которых он звонил. Никто ему не ответил. Мужчина потерял около полумиллиона крон, сказала пресс-секретарь.

Во вторник пенсионер обратился в полицию. Сейчас криминалисты расследуют дело по подозрению в мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации. В случае поимки преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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