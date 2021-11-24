Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
22.64
RUB
0.3
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
После четырех часов разговора по телефону пенсионер в Оломоуце потерял полмиллиона крон

После четырех часов разговора по телефону пенсионер в Оломоуце потерял полмиллиона крон

420on.cz 388
В начале недели жертвой мошенников с криптовалютой стал 82-летний мужчина из Оломоуца. После четырехчасового телефонного разговора, который начался с поздравлений по поводу выигрыша биткоинов, он потерял около 500 тысяч крон.
После четырех часов разговора по телефону пенсионер в Оломоуце потерял полмиллиона крон

Пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова сообщила 24 ноября, что по данному поводу возбуждено уголовное дело.

«Жителю Оломоуца позвонил неизвестный и поздравил его с выигрышем биткоинов на 21 тысячу евро (примерно полмиллиона крон)», — сообщила пресс-секретарь.

«К сожалению, этот человек поверил словам мошенника, на его компьютере и мобильном телефоне было установлено программное обеспечение для удаленного управления под предлогом отправки приза», — добавила она.

Как только неизвестный получил доступ к компьютеру пенсионера, он установил на нем еще несколько программ. Пожилой человек сообщил мошеннику все данные для доступа к счетам, которые он имел в нескольких чешских и иностранных банках. Затем его убедили, что для выплаты приза ему нужно перевести деньги со всех банковских счетов на один.

«Транзакция была выполнена через удаленный доступ вызывающим абонентом, доверенный человек отправил только PIN-коды безопасности, необходимые для подтверждения платежей. Незнакомец заверил его, что как только все отправленные вместе платежи поступят на счет, выигрыш будет добавлен к ним», — добавила она.

По ее словам, телефонное общение длилось около четырех часов, в течение которых мошенник неоднократно завершал разговор и перезванивал с нескольких разных номеров.

На следующий день он связался с пенсионером и сказал, что обещанные деньги будут зачислены на его счет в течение получаса. Однако этого не произошло, поэтому обманутый мужчина попытался связаться с ним по всем телефонным номерам, с которых он звонил. Никто ему не ответил. Мужчина потерял около полумиллиона крон, сказала пресс-секретарь.

Во вторник пенсионер обратился в полицию. Сейчас криминалисты расследуют дело по подозрению в мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации. В случае поимки преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
пенсионеры мошенничество Чехия преступность интернет банки
Читайте
по теме 
Третья доза вакцины рекомендована людям старше 65 лет
25.08.2021 09:38 Коронавирус
Третья доза вакцины рекомендована людям старше 65 лет
876
Рецидивист в Праге воровал кошельки у пенсионеров и матерей с колясками
19.08.2021 19:14 Общество
Рецидивист в Праге воровал кошельки у пенсионеров и матерей с колясками
2221
Еще двое привитых заразились COVID-19 в Доме престарелых
12.06.2021 17:43 Общество
Еще двое привитых заразились COVID-19 в Доме престарелых
3214
Дом престарелых в Чехии закрыли из-за вируса. Пожилых людей заразила непривитая сотрудница
11.06.2021 08:17 Общество
Дом престарелых в Чехии закрыли из-за вируса. Пожилых людей заразила непривитая сотрудница
2169
Последние новости:
24
ноября
В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун
24.11.2021 17:11 Коронавирус
В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун
861
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
24.11.2021 12:42 Общество
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
1577
Продолжительность рождественских каникул для детей планируют увеличить
24.11.2021 11:15 Общество
Продолжительность рождественских каникул для детей планируют увеличить
2557
Будущее правительство Чехии представило план борьбы с эпидемией на 4 года
24.11.2021 09:36 Политика
Будущее правительство Чехии представило план борьбы с эпидемией на 4 года
2767
Цены на квартиры в Праге достигли «потолка»
24.11.2021 08:49 Экономика
Цены на квартиры в Праге достигли «потолка»
2306
23
ноября
Полиция в Чехии расследует случаи подделки covid паспортов
23.11.2021 16:23 Общество
Полиция в Чехии расследует случаи подделки covid паспортов
3793
Злинский край Чехии объявит «локдаун»
23.11.2021 14:47 Коронавирус
Злинский край Чехии объявит «локдаун»
3080
Уголовное право: блокировка финансовых средств на банковских счетах на территории Чешской Республики и иных стран ЕС
23.11.2021 12:51 Экономика
Уголовное право: блокировка финансовых средств на банковских счетах на территории Чешской Республики и иных стран ЕС
4141
20% чешских компаний планируют в следующем году повысить зарплату всем сотрудникам
23.11.2021 10:19 Экономика
20% чешских компаний планируют в следующем году повысить зарплату всем сотрудникам
2957
Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге
23.11.2021 08:53 Общество
Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге
1820


Мобильная версия