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Правительство Чехии сегодня обсудит дальнейшее ужесточение карантинных мер

Правительство Чехии сегодня обсудит дальнейшее ужесточение карантинных мер

420on.cz 617
Правительство в отставке премьер-министра Андрея Бабиша обсудит дальнейшее ужесточение противоэпидемических мер во второй половине дня в четверг. По словам Бабиша, в основном речь идет об ограничении контактов, локдаун не планируется. Заседание кабинета министров изначально было запланировано на пятницу.
Правительство Чехии сегодня обсудит дальнейшее ужесточение карантинных мер

Перед заседанием министры должны утром встретиться с так называемой командой AntiCovid, состоящей из представителей будущего правительства.

Министр здравоохранения Адам Войтех признал, что один из вариантов, который рассмотрит правительство, это ограничение массовых акций.  Если министры ужесточат меры, то они затронут всех — и привитых, и непривитых людей.

В среду в Чехии выявлено 18 004 новых случая заболевания коронавирусов, а днем ранее — 25 864 новых случая. Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии.

Хуже всего обстоят дела в Моравии и Силезии, некоторые больницы там находятся на грани своей пропускной способности. В четверг военные перевезут 19 пациентов с коронавирусом из двух перегруженных больниц Брно в Прагу.

В среду Войтех встретился с директорами районных гигиенических станций, вместе с которыми обсуждал сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что, по мнению губернаторов, в связи с эпидемией сейчас нет необходимости объявлять чрезвычайное положение.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус правительство Чехия Министерство здравоохранения статистика
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