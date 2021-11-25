В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу

​На чешских улицах все еще можно повстречать честных людей. В этом недавно убедилась владелица потерянной сумки, в которой находилось 100 000 крон. Супружеская пара, нашедшая сумку, вернула ее женщине вместе с деньгами.

Пара заметила оставленную на улице сумку вечером 21 ноября в одном из городов региона Годонин. Когда они заглянули внутрь, то были сильно удивлены. В сумке лежали не только документы и карты, но денежная наличность на сумму 100 000 крон.

«Вызванный на место полицейский патруль задокументировал и принял находку. В понедельник, после проверки всех обстоятельств, произошла передача сумки с деньгами законным владельцам», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.

По его словам, владельцы сумки просили полицейских связаться с супружеской парой, поэтому скорее всего они будут вознаграждены за свою честность.

Источник: novinky.cz

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