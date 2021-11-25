В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу

Пара заметила оставленную на улице сумку вечером 21 ноября в одном из городов региона Годонин. Когда они заглянули внутрь, то были сильно удивлены. В сумке лежали не только документы и карты, но денежная наличность на сумму 100 000 крон.
«Вызванный на место полицейский патруль задокументировал и принял находку. В понедельник, после проверки всех обстоятельств, произошла передача сумки с деньгами законным владельцам», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.
По его словам, владельцы сумки просили полицейских связаться с супружеской парой, поэтому скорее всего они будут вознаграждены за свою честность.
Источник: novinky.cz
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