Образование в Чехии: бесплатная магистратура

Учиться бесплатно в Чехии могут не только выпускники школ на программе бакалавриата. Магистратура в государственных вузах на чешском языке тоже доступна для иностранных студентов. Причем, направление магистратуры необязательно должно совпадать с программой бакалавриата. Так что, если выбранная специальность разонравилась в процессе обучения в вузе, или просто есть желание учиться в Европе — чешская магистратура может стать отличным вариантом.

Как и при поступлении на бакалавриат, будущему студенту магистерской программы сначала придется пройти вступительные испытания. Как правило, это устное собеседование и письменный тест на чешском языке, если цель — бесплатное образование. Но прежде чем перейти к этому этапу, нужно собрать пакет документов.

Что требуется для поступления в магистратуру?

Обязательные документы:

— нострификация диплома бакалавра;

— сертификат, подтверждающий владение чешским языком на уровне B2.

На отдельных специальностях студентов просят предоставить:

— сертификат, подтверждающий владение другим иностранным языком (английский, немецкий, французский и т.д.);

— мотивационное письмо;

— рекомендации от научных руководителей, преподавателей;

— научные публикации;

— дипломы за участие в конференциях, олимпиадах, стажировках.

Рекомендуем начать сбор документов заранее. Планировать переезд и поступление можно начинать на последнем курсе бакалавриата. Учиться можно как на чешском языке, так и на английском. Все программы на английском — платные, стоимость отличается в каждом вузе. Чтобы учиться на чешском, придется как минимум год посвятить изучению языка на специальных курсах.

Внимание! Долговременную визу с целью обучения могут получить только студенты языковых курсов и очных программ в университете.

Обучение в бесплатной магистратуре длится 2 года. За это время студент должен набрать 120 кредитов, после чего он допускается к защите диплома и сдаче финальных экзаменов. Кредитная система, по которой необходимо набрать определенное количество баллов по каждой дисциплине, предусмотрена принятой в Европе Болонской системой образования.

Если студент не успевает пройти программу за 2 года, он может продлить обучение на еще один дополнительный год. Если не получилось уложиться и в этот срок, продолжить обучение все еще можно, но за это придется платить.

Какое направление выбрать

Все зависит от вашего желания и способностей. Программа магистратуры необязательно должна совпадать с программой вашего бакалавриата. Если вы учились в техническом вузе, то смело можете поступать в экономический, чтобы расширить сферу своих компетенций. Главное — сдать вступительные экзамены. Как правило, все университеты публикуют список литературы и информацию о том, какими знаниями должен обладать студент для успешного поступления и обучения. Вы можете самостоятельно освоить требуемую базу и поступить на любое направление.

Гранты на обучение

Программа магистратуры бесплатная, но это не решает все финансовые вопросы, с которыми студент сталкивается во время пребывания в Европе. Многие планируют совмещать обучение с работой, но это не всегда получается. При этом все затраты, включая подготовку и перевод документов, визу, проживание, мобильную связь, интернет, студенты должны покрывать самостоятельно. Есть ли выход? Да. Можно претендовать на стипендию или грант. Подробнее об этом мы рассказываем в статье «Образование в Чехии: гранты на обучение».

Здесь коротко поговорим о том, какие существуют возможности. Вот несколько примеров:

— Национальная стипендия

— Стипендия от выбранного вами университета

— Стипендия от частного фонда

Мы рекомендуем потратить время на поиск и изучение возможных вариантов, ознакомиться с требованиями и подготовить отдельное мотивационное письмо для каждой программы. Больше шансов у тех студентов, которые смогут продемонстрировать сильную мотивацию не только в сопроводительном письме — учитываются баллы по предметам, дипломы, предыдущий опыт (стажировки, конференции, участие в волонтерских программах).

Почему Чехия?

Ежегодно огромное количество студентов из стран СНГ выбирают Чехию для получения образования или продолжения обучения. Почему?

1. Комфортная среда

Во-первых, уже после первого посещения Чехии многие чувствуют себя здесь удивительно комфортно. Никакого культурного шока — адаптироваться к жизни новой стране получается быстро.

2. Язык

Чешский язык дается русскоговорящим студентам легко. Занятия на языковых курсах с самого начала проводятся на чешском — многое интуитивно понятно. При должном усердии за год реально выучить новый язык, поступить в вуз и успешно учиться.

3. Стоимость проживания

Стоимость жизни в Чехии отличается от других европейских стран — здесь намного дешевле. В стране действует местная валюта, аренда жилья и цены на услуги существенно ниже, чем во Франции или Германии.

4. Географическое положение

При этом из Праги за несколько часов можно добраться до Вены или Дрездена — на автобусе или поезде. Улететь в Париж или Рим можно за 15 евро, если повезет.

5. Уровень образования

Но все предыдущие пункты лишь «обрамляют» главное — в Чехии высокий уровень образования и большой выбор вузов по всем направлениям. Кроме того, чешские университеты сотрудничают с учебными заведениями в других странах: студенты имеют возможность поучаствовать в программе обмена или отправиться в другую страну в качестве волонтера.

Есть вопросы о поступлении в магистратуру в Чехии? Свяжитесь с нами, мы с радостью поможем разобраться!