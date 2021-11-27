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Прогноз погоды: завтра в Чехии выпадет до 10 сантиметров снега

Прогноз погоды: завтра в Чехии выпадет до 10 сантиметров снега

420on.cz 1280
28 ноября за ​​полдня в Чехии выпадет от 5 до 10 сантиметров снега. Метеорологи предупреждают об осложнениях, связанных с гололедом и снегопадом.
Прогноз погоды: завтра в Чехии выпадет до 10 сантиметров снега

Предупреждение действует с шести часов утра воскресенья до 20:00. В частности, прогноз синоптиков касается Среднечешского, Южночешского, Краловеградецкого, Пардубицкого, Высочинского, Южно-Моравского, Оломоуцкого и Моравско-Силезского регионов.

«Будет затруднено автомобильное движение, доставка грузов и посылок. В случае мокрого снега возможны повреждения деревьев и лесных насаждений, линий электропередачи и временное отключение электроэнергии. Во время путешествий рекомендуется следить за дорожной информацией и очень осторожно управлять автомобилем», — сказали метеорологи.

Синоптики напоминают, что при поездках в горы необходимо иметь соответствующее снаряжение для автомобиля и зимние шины.

Вчера в Чехии уже действовало предупреждение о снегопаде, пожарные зафиксировали много выездов. Однако в Праге и прилегающих районах шел дождь или мокрый снег.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия Автомобили
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