Новая версия мобильного приложения Tečka будет «умнее»

Мобильное приложение Tečka уже работает в новой версии для телефонов с операционной системой Android. Утверждение операционной системы iOS, используемой на iPhone, пока еще не одобрено. Например, в новой версии можно проверить, действительна ли вакцинация против covid-19 для пользователей за границей.

Об этом представители компании Chytrá karanténa сообщили в Twitter. В начале ноября приложением ежедневно пользовались около 600 000 человек.

Tečka теперь также может показывать, подпадает ли пользователь под исключения из противоэпидемических ограничений. Например, если он сделал только первую прививку или у него есть справка от врача, что прививка ему противопоказана, или это подросток.

Именно отсутствие этих данных стало проблемой для многих пользователей на этой неделе. С понедельника тесты на коронавирус перестали признаваться “пропуском” в различные заведения сферы услуг, рестораны и спортзалы или на массовые мероприятия, за некоторыми исключениями.

Как сообщило в начале ноября Национальное агентство связи и информационных технологий, более четырех миллионов человек загрузили мобильное приложение Tečka на свои мобильные телефоны. Приложение было запущено в конце июня.

Источник: novinky.cz

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