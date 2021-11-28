Новая версия мобильного приложения Tečka будет «умнее»

Об этом представители компании Chytrá karanténa сообщили в Twitter. В начале ноября приложением ежедневно пользовались около 600 000 человек.
Tečka теперь также может показывать, подпадает ли пользователь под исключения из противоэпидемических ограничений. Например, если он сделал только первую прививку или у него есть справка от врача, что прививка ему противопоказана, или это подросток.
Именно отсутствие этих данных стало проблемой для многих пользователей на этой неделе. С понедельника тесты на коронавирус перестали признаваться “пропуском” в различные заведения сферы услуг, рестораны и спортзалы или на массовые мероприятия, за некоторыми исключениями.
Как сообщило в начале ноября Национальное агентство связи и информационных технологий, более четырех миллионов человек загрузили мобильное приложение Tečka на свои мобильные телефоны. Приложение было запущено в конце июня.
Источник: novinky.cz
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