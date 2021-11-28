Синоптики в Чехии предупредили о гололеде

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что почти на всей территории Чешской Республики как минимум до полудня 29 ноября следует ожидать гололед.

Сильный снегопад, особенно в Южно-Моравском крае, осложнил движение общественного транспорта. Например, в районах Бланско и Зноймо, автобусы опаздывали или вообще не могли проехать в некоторые населенные пункты. В некоторых районах Чехии из-за снега возникли проблемы и на железной дороге. В течение дня ситуация постепенно улучшалась.

Предупреждение о гололеде действительно до полудня понедельника. Оно не распространяется на запад страны — регионы Карловы Вары и Усти-над-Лабем, большую часть Пльзеньского региона и западную часть Среднечешского и Либерецкого регионов, сообщает ČHMÚ.

«Утром в понедельник, когда температура упадет ниже нуля градусов по Цельсию, будут образовываться наледи, особенно от тающего снега», — сказали метеорологи.



Источник: ceskatelevize.cz

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