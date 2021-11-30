Мужчина в центре Праги поджег Mercedes (ВИДЕО)

Горящий Mercedes тушили пожарные и полиция в центре Праги в ночь на 30 ноября. Они стали оказывать помощь 31-летнему мужчине, у которого загорелась одежда. Впоследствии полиция установила, что именно он поджег машину. Почему он это сделал — непонятно. Мужчина отказался давать показания.

Около часа ночи полицейский патруль на Парижской улице заметил горящий Mercedes. Из автомобиля вырывались трехметровые языки пламени, а возле машины находился мужчина, одежда на нем горела. Стражи правопорядка оказали ему первую помощь, а также пытались потушить автомобиль.

«Пламя постепенно распространялось от двигателя, при тушении под машиной полиция обнаружила пластиковую канистру, которую они вытащили», — заявила пресс-секретарь полиции Йиржина Эрнестова.

Novinky.cz

Вскоре на место происшествия приехали пожарные. Дело было передано в полицию, которая впоследствии выяснила, что мужчина облил бензином чужой Mercedes и поджег его. Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка и повреждении чужого имущества», сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек, добавив, что этот человек отказался давать показания, поэтому непонятно, почему он поджег машину.

Дело уже передано в прокуратуру, которая примет решение о дальнейших действиях. Ущерб оценивается в 800 тысяч крон.

Источник: novinky.cz

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