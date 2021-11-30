Чехи решили посмеяться над своим президентом

В воскресенье президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром. Поскольку у главы государства был положительный тест на коронавирус, все происходило в довольно необычной обстановке — президент во время церемонии находился в специальном «кабинете» из оргстекла. Интернет ответил ураганом шуток. Как вы считаете, насколько уместны такие шутки над главой государства?

Президент после заражения коронавирусом должен находиться в самоизоляции 14 дней. Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова предупредила, что во избежание контакта с инфицированным церемония назначения нового премьре-министра должна проходить либо в отдельных помещениях, либо в одном, но отделенном непроницаемым стеклом. Администрация президента выбрала второй вариант.

Чаще всего чехи, желающие пошутить в социальных сетях, фантазировали на тему «аквариума».

Некоторые пользователи социальных сетей сразу же вспомнили фильм «Молчание ягнят».

У других церемония назначения нового премьер-министра и способ общения главы государства с присутствовавшими на встрече вызвала ассоциации с тюремными учреждениями.

Многие вспомнили привычку Милоша Земана курить и решили это обыграть.

Источник: novinky.cz