Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.54
USD
22.45
RUB
0.3
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
03n 3 °C
Чехи решили посмеяться над своим президентом

Чехи решили посмеяться над своим президентом

420on.cz 1
В воскресенье президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром. Поскольку у главы государства был положительный тест на коронавирус, все происходило в довольно необычной обстановке — президент во время церемонии находился в специальном «кабинете» из оргстекла. Интернет ответил ураганом шуток. Как вы считаете, насколько уместны такие шутки над главой государства?
Чехи решили посмеяться над своим президентом

Президент после заражения коронавирусом должен находиться в самоизоляции 14 дней. Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова предупредила, что во избежание контакта с инфицированным церемония назначения нового премьре-министра должна проходить либо в отдельных помещениях, либо в одном, но отделенном непроницаемым стеклом. Администрация президента выбрала второй вариант.

Чаще всего чехи, желающие пошутить в социальных сетях, фантазировали на тему «аквариума».

Image

Некоторые пользователи социальных сетей сразу же вспомнили фильм «Молчание ягнят».

У других церемония назначения нового премьер-министра и способ общения главы государства с присутствовавшими на встрече вызвала ассоциации с тюремными учреждениями.

Многие вспомнили привычку Милоша Земана курить и решили это обыграть.

Image

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Милош Земан правительство Чехия интернет коронавирус
Читайте
по теме 
Главный санитарный врач Чехии заразилась коронавирусом
29.11.2021 09:19 Коронавирус
Главный санитарный врач Чехии заразилась коронавирусом
1666
Президент Чехии назначил Петра Фиалу новым премьер-министром
28.11.2021 11:20 Политика
Президент Чехии назначил Петра Фиалу новым премьер-министром
2483
Президент Чехии Милош Земан, заболевший COVID-19, вернулся в замок Ланы
27.11.2021 17:51 Политика
Президент Чехии Милош Земан, заболевший COVID-19, вернулся в замок Ланы
1565
Президента Чехии Милоша Земана снова перевезли в больницу, у него обнаружен COVID-19
25.11.2021 20:10 Политика
Президента Чехии Милоша Земана снова перевезли в больницу, у него обнаружен COVID-19
2553
Последние новости:
30
ноября
Мужчина в центре Праги поджег Mercedes (ВИДЕО)
30.11.2021 12:22 Общество
Мужчина в центре Праги поджег Mercedes (ВИДЕО)
774
Общая сумма задолженности чешских семей превысила два триллиона крон
30.11.2021 12:06 Экономика
Общая сумма задолженности чешских семей превысила два триллиона крон
814
В каких интернет-магазинах подарки к Рождеству лучше не покупать
30.11.2021 10:08 Экономика
В каких интернет-магазинах подарки к Рождеству лучше не покупать
1219
С марта 2022 года Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессий
30.11.2021 08:29 Коронавирус
С марта 2022 года Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессий
813
29
ноября
Вакцинированные люди в Чехии должны будут тоже проходить тесты
29.11.2021 18:14 Коронавирус
Вакцинированные люди в Чехии должны будут тоже проходить тесты
3870
Правительство Чехии возобновило выплату компенсаций фирмам в рамках программы Antivir
29.11.2021 15:31 Экономика
Правительство Чехии возобновило выплату компенсаций фирмам в рамках программы Antivir
1482
На Карловом мосту можно будет вновь встретить фонарщика
29.11.2021 10:20 Общество
На Карловом мосту можно будет вновь встретить фонарщика
2058
Главный санитарный врач Чехии заразилась коронавирусом
29.11.2021 09:19 Коронавирус
Главный санитарный врач Чехии заразилась коронавирусом
1666
С 29 ноября в Чехии откроется регистрация на ревакцинацию для людей старше 60 лет
29.11.2021 08:35 Коронавирус
С 29 ноября в Чехии откроется регистрация на ревакцинацию для людей старше 60 лет
1180
28
ноября
Синоптики в Чехии предупредили о гололеде
28.11.2021 19:01 Общество
Синоптики в Чехии предупредили о гололеде
2211


Мобильная версия