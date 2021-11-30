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На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи

На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи

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С 28 ноября на улицах чешской столицы можно будет вновь увидеть рождественские трамваи и «ретробус».
На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи

Эту традицию Транспортное предприятие Праги поддерживает уже несколько лет. Туристов и жителей города будут радовать три трамвая Škoda 15T ForCity и автобус Irisbus Citelis 12M. На улицах также можно будет встретить специальный состав для смазки трамвайных рельсов, называемый Mazačka. Обе кабины канатной дороги на холм Петршин тоже будут украшены светящимися гирляндами.

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Прокатиться на рождественском трамвае можно будет по маршрутам № 9, 12 и 20.. Рождественский автобус будет создавать праздничное настроение горожанам на маршрутах №№ 109, 111, 124, 199.

Трамваи и автобусы будут радовать пассажиров до 6 января.

Актуальное расписание маршрутов можно найти здесь.

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Темы
трамвай автобусы Транспортное предприятие Праги транспорт Рождество Рождество в Праге праздники
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