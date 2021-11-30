На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи

С 28 ноября на улицах чешской столицы можно будет вновь увидеть рождественские трамваи и «ретробус».

Эту традицию Транспортное предприятие Праги поддерживает уже несколько лет. Туристов и жителей города будут радовать три трамвая Škoda 15T ForCity и автобус Irisbus Citelis 12M. На улицах также можно будет встретить специальный состав для смазки трамвайных рельсов, называемый Mazačka. Обе кабины канатной дороги на холм Петршин тоже будут украшены светящимися гирляндами.

Прокатиться на рождественском трамвае можно будет по маршрутам № 9, 12 и 20.. Рождественский автобус будет создавать праздничное настроение горожанам на маршрутах №№ 109, 111, 124, 199.

Трамваи и автобусы будут радовать пассажиров до 6 января.

Актуальное расписание маршрутов можно найти здесь.