Некоторые рождественские ярмарки в Чехии решили продолжить работу, несмотря на запрет

Некоторые рождественские ярмарки, например, в центре Праги, остаются открытыми, несмотря на запрет, наложенный правительством в связи с эпидемией коронавируса. Губернаторы считают, что этим вопросом должна заниматься полиция или санитарно-гигиенические станции.

У муниципалитетов возникли разногласия по поводу новых правительственных мер против коронавируса, в частности, объявленного запрета на рождественские ярмарки.

Правительство уходящего в отставку премьер-министра Андрея Бабиша на прошлой неделе запретило работу рождественских рынков на основании соответствующего постановления. Однако, по словам губернаторов, многие города обошли его, просто переименовав ярмарки в фермерские рынки. Губернаторы встали на сторону правительства и хотят, чтобы полиция и органы гигиены приняли меры против операторов рынка. Этот вопрос обсуждался на встрече с представителями Минздрава.

«Мы требуем, чтобы государство вмешалось в это дело», — сказал губернатор Моравско-Силезского края Иво Вондрак. Он привел в пример город Мост, где организация официальных рождественских ярмарок была заменена так называемыми зимними фермерскими рынками.

«Такое глупое решение, ограничивающее передвижение людей на свежем воздухе, когда при этом сотни людей в торговых центрах находятся в замкнутом пространстве в нескольких метрах друг от друга, для нас неприемлемо», — сказал мэр Моста Ян Папарега.

Губернатор Усти-над-Лабем Ян Шиллер также подтвердил, что они решают данную ситуацию. «В свете изможденных и отчаявшихся медработников это плевок в лицо всем тем, кто боролся с этой ситуацией в течение двух лет», — написал губернатор.

Несмотря на правительственный запрет, рынки также работают в верхней части Вацлавской площади. Официальный представитель Праги 1 Петр Бидло сообщил ČTK, что администрация Праги 1 разрешила проведения ярмарки как культурное мероприятие. Прага 1 также является соорганизатором рынков.

В центре Брно часть киосков на рождественских ярмарках остается открытой. Это стало возможным благодаря исключению из постановления, которое разрешает продажу рождественских елок и других товаров, связанных с Адвентом и Рождеством, например, рождественских венков или украшений.

Мэр Йиглавы Каролина Кубова призвала ушедшего в отставку премьер-министра Андрея Бабиша и новоназначенного премьер-министра Петра Фиала отменить запрет на рождественские ярмарки.

Мэр Праги Зденек Гржиб также настаивает на открытии рынков, соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Адаму Войтехку. Но министр Войтех отказался изменить свое решение. «Цель этой меры — защитить людей от эпидемии. В то время как в Германии мэры понимают это, у нас они часто просто ищут способы обойти запрет или поставить эти меры под сомнение», — написал Войтех в социальной сети Twitter.

Источник: seznamzpravy.cz

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