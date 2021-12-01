В пражском районе Летна с 1 декабря можно бесплатно покататься на коньках

​1 декабря в Праге на Летне вновь открылся бесплатный каток. Он будет работать до 28 февраля. Накаток можно принести свои коньки и шлем или взять снаряжение в аренду.

На Летне будут работать каток для взрослых размером 40х20 метров и маленькие детские катки 20х10 метров. Бесплатный каток будет работать каждый день с 9 утра до 9 вечера. Для посещения катка необходим сертификат о вакцинации или подтверждение о том, что человек переболел коронавирусом. Для детей до 12 лет никаких подтверждений не требуется.

Подробную информацию и расписание можно посмотреть здесь.

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